Rzecznik MZ podczas środowej konferencji prasowej nawiązał do decyzji Komisji Europejskiej z wtorku ws. ważności certyfikatów covidowych.

"Rozporządzenie KE z wczoraj mówi o ważności certyfikatów covidowych, od 1 lutego, w okresie 9 miesięcy. Czyli certyfikaty covidowe po pełnym wyszczepieniu będą ważne 9 miesięcy. Minister zdrowia podjął decyzję, aby w Polsce również certyfikaty po doszczepieniu, po dawce przypominającej, były również od 1 lutego ważne 9 miesięcy" - powiedział Andrusiewicz.

"Od 1 lutego zarówno certyfikat po pełnym zaszczepieniu, jak i certyfikat po szczepieniu przypominającym będzie ważny 9 miesięcy" - powtórzył.

Rzecznik MZ zaznaczył, że wszystkie wcześniejsze certyfikaty też będą ważne 9 miesięcy.

Komisja Europejska podała we wtorek, że przyjęła przepisy, według których po szczepieniu podstawowym na Covid-19 unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) "do celów podróży wewnątrz UE", a nie, jak obecnie, przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca.

Nowe przepisy będą obowiązywać 27 krajów UE od 1 lutego. Do tego czasu w całej UE mają zostać dostosowane aplikacje mobilne używane do weryfikacji cyfrowych certyfikatów COVID.

Rzecznik MZ był też pytany przez dziennikarzy o ewentualne kolejne obostrzenia. Jak przyznał, zastanawianie się nad obostrzeniami cały czas trwa. "Ten szczyt czwartej fali w zakresie zgonów na pewno skłania też do przemyśleń tego, co w najbliższych tygodniach. Te analizy trwają" - stwierdził dodając, że codziennie odbywają się spotkania zespołu kryzysowego. "Dyskutujemy możliwe dalsze kroki w zakresie walki z omikronem" - zapewnił.