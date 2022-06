W czwartek w Kaliszu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym". Organizatorami byli Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza i Global Green Healthy Hospitals z siedzibą w Brukseli.

"To jest pierwsza tego typu konferencja w Polsce" – zaznaczył dyrektor szpitala Sławomir Wysocki. Wyjaśnił, że celem konferencji, w której uczestniczyło 35 prelegentów - m. in. z Polski, Grecji i Hiszpanii - była wymiana doświadczeń w zakresie proekologicznych rozwiązań wprowadzanych w placówkach medycznych.

"Zależało nam, aby pokazać, że nie potrzeba wielkich pieniędzy i nie generuje się dodatkowych kosztów, żeby móc realizować w szpitalach zadania z zakresu ochrony środowiska. Wręcz odwrotnie: udowodniliśmy, że prawie każde działanie proekologiczne przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Natomiast korzyści dla zdrowia są niewymierne" – powiedział Wysocki.

Poinformował, że z danych z 2019 r. wynika, że w Europie z powodu zanieczyszczonego powietrza zmarło 178 tys. osób, w Polsce - 50 tysięcy.

"Polska należy do jednego z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie, jeżeli chodzi o powietrze. Na 50 najbrudniejszych miast 36 jest zlokalizowanych w naszym kraju. Jeżeli my wszyscy nie zaczniemy działać na rzecz ochrony środowiska, to może okazać się, że ta liczba nie tylko wzrośnie, ale pozostawimy taką spuściznę naszym potomnym, że nie będzie szansy na wyjście z tego błędnego koła" - podkreślił.

Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze rozwiązania proekologiczne, które przynoszą korzyści ekonomiczne.

"Udowodniliśmy, że ochrona środowiska to są działania, które powinny interesować zarządzających szpitalami. Przecież to nic innego, jak profilaktyka zdrowotna" – powiedział Wysocki. Jako przykład konieczności podejmowania działań proekologicznych wskazał na dane z Krakowa.

"W Krakowie w ciągu minionych 10 lat zlikwidowano 455 kopciuchów. Jednocześnie prowadzono badania na populacji dzieci w wieku 8 lat i młodzieży 17-letniej. Okazało się, że po tych 10 latach zachorowania na astmę oskrzelową, zarówno w jednej jak i w drugiej grupie wiekowej, z 22 procent zmalało do 8 procent. To jest dowód na to, że działania na rzecz klimatu to nic innego, jak działania profilaktyczne, a przecież każdy szpital ma zapisane w swoim statucie obowiązek prowadzenia profilaktyki zdrowotnej" – powiedział i podkreślił, że "działając na rzecz klimatu, działamy na rzecz zdrowia człowieka. Profilaktyka zdrowotna jest dużo tańsza, niż leczenie, a daje większe efekty społeczne".

Dyrektor na przykładzie Wolicy wskazał, że zmodernizowano kotłownie, wymieniając kotły węglowo-koksowe na gazowe. "Wcześniej roczny koszt utrzymania wynosił 500 tys. zł. Teraz to jest 110 tys. zł, czyli prawie pięciokrotnie mniej. A co najważniejsze, dzięki temu wyeliminowaliśmy tony zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Spalając rocznie 36 ton węgla emitowaliśmy do środowiska 18 ton tlenku siarki" - powiedział.

W szpitalu wybudowano hydrofornię, zamontowano pompy głębinowe i systemy obniżające zużycie energii. W planach jest montaż paneli fotowoltaicznych.

"Pacjentów będziemy uczyć prawidłowego stosowania inhalatorów z maksymalnym wykorzystaniem preparatów" - dodał.

Dr n. med. Dorota Jarosińska z WHO powiedziała, że konferencja była okazją do pokazania konkretnych przykładów. "To jest znakomita ilustracja wdrożenia różnego rodzaju zaleceń, jakie WHO formułuje w swoich wytycznych dotyczących działań proekologicznych" – wskazała.

Podkreśliła, że bardzo pozytywnym doświadczeniem z konferencji naukowej było to, że wykłady nie miały charakteru teoretycznego. "Podczas wystąpień prezentowano konkretne wyniki na podstawie przeprowadzonych doświadczeń przez poszczególne szpitale". Zdaniem przedstawicielki WHO sektor zdrowia w Polsce powinien być liderem zmian w ochronie środowiska, bo jest odpowiedzialny za ludzkie zdrowie. "To się da zrobić bez poczucia, że jest to dodatkowy, zewnętrzny ciężar. Trzeba tylko chcieć" – zauważyła.

Okazuje się, że w Polsce tylko dwa szpitale należą do organizacji Global Green and Healthy Hospitals, skupiających tzw. zielone szpitale. Poza szpitalem w Wolicy członkiem został Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im W. Degi w Poznaniu.

Dyrektor Global Green Healthy Hospitals Scott Brady powiedział, że organizacja skupia 1500 członków w 74 krajach na całym świecie. Do organizacji należy 50 tys. centrów zdrowotnych.

"Naszym celem jest wspieranie sektora zdrowotnego w działaniach proekologicznych, kreowanie programów klimatycznych i ustalanie kanałów współpracy między naszymi członkami w celu wymiany doświadczeń" - powiedział.

Jednym z uczestników panelu był starosta kaliski Krzysztof Nosal. W rozmowie z PAP przyznał, że informacje zaczerpnięte podczas konferencji zmobilizowały go do podjęcia decyzji o przygotowaniu urzędu do miana zielonego.

"Dowiedziałem się, że szpital w Grecji całkowicie zlikwidował papierologię i wprowadził elektronikę, co daje konkretne oszczędności w ochronie środowiska" – przekazał.(PAP)

Ewa Bąkowska