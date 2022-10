Szczepionka dla dzieci firmy Pfizer daje skuteczność na poziomie około 70 proc., a szczepionka Moderny od 37 do 50 proc. - powiedziała PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, odnosząc się do szczepionek dla dzieci od 6. miesiąca życia do 5 lat. Oceniła, że jest to bardzo dobra skuteczność wobec Omicronu.

Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała w środę szczepionki przeciwko COVID-19 dla najmłodszych - preparat Pfizera dla dzieci od szóstego miesiąca do czwartego roku życia i szczepionkę Moderny dla dzieci od szóstego miesiąca do piątego roku życia. Reklama Prof. Szuster-Ciesielska poproszona o komentarz w sprawie bezpieczeństwa tych szczepionek podkreśliła, że badania kliniczne potwierdziły, że odpowiedź immunologiczna u najmłodszych jest porównywalna z efektami występującymi po podaniu preparatu wśród młodzieży tj. u osób od 12 do 25. roku życia. Obie szczepionki podaje się dzieciom w postaci zastrzyków w mięsień ramienia lub uda. Reklama "Możliwe działania niepożądane to: drażliwość, senność, utrata apetytu, wysypka, podniesiona temperatura i tkliwość w miejscu ukłucia. Są to łagodne objawy, które dosyć szybko mijają" – dodała ekspertka zaznaczając, że o każdym podaniu szczepionki u dzieci decyduje lekarz po kwalifikacji pacjenta. Wyjaśniła, że dzieciom w wieku od sześciu miesięcy do czterech lat szczepionkę Pfizera podaje się w trzech dawkach (po 3 mikrogramy każda); pierwsze dwie dawki w odstępie trzech tygodni, a trzecią co najmniej 8 tygodni po drugiej dawce. "Jej skuteczność po dwóch dawkach była niska, dlatego firma otrzymała zalecenie od EMA, aby wprowadzić trzecią dawkę szczepionki. I dopiero ta trzecia dawka daje ogólną skuteczność na poziomie około 70 proc." – poinformowała prof. Szuster-Ciesielska. Koronawirus na świecie [AKTUALNA MAPA ZAKAŻEŃ] Zobacz również Natomiast szczepionkę Moderny podaje się dzieciom w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat w dwóch dawkach (po 25 mikrogramów każda) w odstępie czterech tygodni. "Skuteczność tej szczepionki wynosi od 37 do około 50 proc. w zależności od wieku dziecka"- sprecyzowała wirusolog. Ekspertka zwróciła uwagę, że szczepionki dla najmłodszych opracowane zostały na bazie wariantu podstawowego (Wuhan), ale badania kliniczne były przeprowadzane w czasie, kiedy dominował Omicron. "Dlatego, jest to naprawdę bardzo dobra skuteczność szczepionek wobec Omicronu" – oceniła. Prof. Szuster-Ciesielska została również poproszona o odniesienie się do notowanych ostatnio wzrostów chorób autoimmunologicznych, np. zapalenia mózgu, u dzieci po przebyciu COVID-19 w kontekście szczepionek dla najmłodszych grup wiekowych. "Ogólnie po szczepieniach nie wykazano żadnej skłonności do rozwoju reakcji autoimmunologicznych. Jednak należy pamiętać, że nawet osoby zaszczepione mogą zachorować na COVID-19. Stąd istnieje ryzyko rozwoju choroby autoimmunologicznej u osoby zaszczepionej, która się zakaziła, ale z pewnością jest ono znacząco mniejsze, niż gdyby ta osoba nie była zaszczepiona" – wyjaśniła wirusolog. Odnosząc się do zapowiadanego w ciągu najbliższych dni posiedzenia rady ds. COVID-19 w sprawie rekomendacji szczepień dla dzieci od szóstego miesiąca życia w Polsce przekazała, że należy się spodziewać pozytywnej decyzji w tej sprawie. "Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podejmowało decyzje, które były zgodne z rekomendacjami EMA i nie wygląda na to, aby w tej sytuacji było inaczej. Tym bardziej, że minister Niedzielski zapowiedział już w mediach zakup około 500 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19 dla najmłodszych" – dodała prof. Szuster-Ciesielska.(PAP) Autorka: Gabriela Bogaczyk Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję