Jak poinformowano, testy kliniczne, w których wzięło udział 4526 uczestników, wykazały, że szczepionka jest bezpieczna. O tym, czy będzie ona podawana dzieciom z tej grupy wiekowej, ostatecznie zdecyduje Wspólny Komitet ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI), który doradza brytyjskim władzom w sprawie programu szczepień.

Dopuszczona do użycia szczepionka jest dostosowana do tej grupy wiekowej - jej dawka jest ponad trzy razy mniejsza niż ta podawana dzieciom w wieku 5-11 lat (3 mikrogramy zamiast 10 mikrogramów). Ma być podawana tak samo - dwa pierwsze zastrzyki w odstępie trzech tygodni i trzeci co najmniej osiem tygodni po drugim.

Szczepionkę Pfizera i BioNTech dla dzieci poniżej piątego roku życia dopuściły już wcześniej ograny regulacyjne w USA i Unii Europejskiej. (PAP)