Od października w przeszłość odeszły czarne plomby rodem z PRL , o co środowisko medyczne walczyło od dawna. Kłopot polega na tym, że to właśnie w październiku nastąpił kolejny spadek liczby zaplombowanych zębów. W 2021 r. od stycznia do października włącznie wykonano 8,04 mln takich zabiegów, w tym roku już tylko 7,74 mln. Ta zmiana nie wynika z poprawy stanu uzębienia Polaków, tylko z tego, że spada liczba dentystów, którzy chcą współpracować z NFZ. Jak wskazują eksperci, to prawdziwy exodus – w 2017 r. było ich 11,4 tys., a w październiku tego roku już tylko 8,2 tys. Niemal o 30 proc. mniej.