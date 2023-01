"Mamy pierwsze siedem przypadków wariantu XBB.1.5 koronawirusa, czyli popularnego krakena. Na dziś COVID-19 nie stanowi jednak dla Polski zagrożenia – nawet w wersji XBB.1.5." – powiedział szef MZ.

Reklama

Zapewnił, że resort monitoruje sytuację epidemiczną w państwach, które mierzą się ze zwiększoną obecnością tego wariantu, a mowa szczególnie o Wielkiej Brytanii i USA.

Reklama

"Nie widzimy na dziś zwiększonego zagrożenia dla Polski, tak jak ECDC nie widzi zwiększonego ryzyka dla Europy" – wskazał w wywiadzie dla Wirtualnej Polski minister Niedzielski.

Dodał, że kraken rozprzestrzenia sie szybciej niż inne subwarianty omikronu, ale w zdecydowanej większości przypadków nie wywołuje ciężkiego przebiegu choroby.

"I to dla nas najważniejsza informacja, choć oczywiście nieustannie odbywają się spotkania sztabu w ministerstwie, dotyczące przebiegu sezonu infekcyjnego i kraken jest obecny w naszej dyskusji” – zaznaczył.

"O COVID-19 wcale nie zapominamy, ale mierzymy się z innymi wyzwaniami" – stwierdził minister.

Kilka dni temu wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, odnosząc się do pierwszych potwierdzonych w Polsce zakażeń krakenem, powiedziała PAP, że podejrzewa, że takich przypadków jest znacznie więcej niż zgłoszone, bo w naszym kraju mało się testuje, w związku z tym niewiele jest próbek przeznaczanych do genotypowania. Wskazała, że przebieg zakażenia XBB.1.5 jest podobny do wcześniejszych podwariantów omikronu. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl