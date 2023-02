Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć wydatki na zlecone przez lekarza witaminy i krople do oczu, jeżeli są one lekami w rozumieniu prawa farmaceutycznego, a także na soczewki kontaktowe twarde z preparatami do dezynfekcji – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która otrzymała we wrześniu 2022 r. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Z kolei jej mąż dostał w lipcu 2022 r. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, wydane przez ten sam zespół. Reklama Kobieta kupuje leki na receptę wystawioną przez neurologa oraz witaminy z grupy B, D3 i K. Co prawda są one sprzedawane bez recepty, ale – jak wyjaśniła – musi je brać, co potwierdza dokumentacja medyczna. Zaznaczyła też, że poprosi lekarza o zaświadczenie medyczne. Płaci również za zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w gabinecie fizjoterapii i osteopatii. Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP