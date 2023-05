Reklama

Założenia NEAT mają na celu poprawę zdrowia. Brak ruchu i zła dieta związane są z postępującym rozwojem chorób cywilizacyjnych. Zwiększenie aktywności w codziennej rutynie ma m.in. pomóc w prewencji chorób układu krążenia oraz otyłości.

NEAT najczęściej kojarzona jest z liczbą kroków, jaką pokonujemy danego dnia i na tej podstawie szacowany jest jej poziom. Jednak za pojęciem NEAT kryje się więcej składowych. Na wydatek energetyczny, a więc potoczne spalanie kalorii ma wpływ to, jakie czynności wykonujemy w pracy, a także w czasie wolnym. Praca za biurkiem czy praca fizyczna, sprzątanie, gotowanie itp. – to wszystko oddziałuje na nasz poziom NEAT. Kiedy brakuje czasu na treningi, warto zastanowić się jak przemycić więcej ruchu do codziennej rutyny.

Wyższy poziom NEAT w walce z nadwagą i otyłością

W państwach wysoko rozwiniętych coraz wyraźniej obserwuje się siedzący styl życia, a im bardziej zmechanizowany jest dany kraj, tym większy wykazuje współczynnik otyłości. Spadek poziomu aktywności fizycznej często wiąże się z brakiem czasu i możliwości na znalezienie kilku chwil na spacer czy inne aktywności sportowe w ciągu dnia. W odpowiedzi na ten problem zalecane jest zwiększenie spontanicznej aktywności fizycznej, która ma także ogromne znaczenie w wydatku energetycznym organizmu.

Sposób na pracę za biurkiem

Wydawałoby się, że ciężko zwiększyć wartość NEAT pracując 8 godzin dziennie za biurkiem. Jednak i na to są sposoby. Jeśli pracujemy zdalnie, można pomyśleć nad zakupem biurka z regulacją wysokości – do stania. Już sama zmiana z pozycji siedzącej na stojącą daje trzykrotnie większe spalanie kalorii. Idąc o krok dalej, pracując przed monitorem, można także chodzić. Dostępne są specjalne bieżnie do chodzenia przy biurku, które umożliwiają wykonywanie pracy biurowej w ruchu.

Nie każdemu jednak taki sposób przypadnie do gustu, a w firmach ciężko o wymienione udogodnienia. Dlatego warto zaplanować przerwy od pracy na wstanie z fotela i wykonanie chociażby krótkiego spaceru po pomieszczeniu.

Dojazdy

Możliwość dojazdów do pracy samochodem to zdecydowanie najwygodniejsza opcja. Jeśli jednak dojeżdżamy do biura autem, a tam spędzamy w bezruchu kolejne godziny, należy zdać sobie sprawę, że w ciągu dnia mamy za mało aktywności. Wybór innych środków transportu będzie korzystniejszy dla zdrowia. Dojazd komunikacją wymaga dotarcia pieszo na przystanek, więc dodaje więcej ruchu w planie dnia. Niekoniecznie trzeba rezygnować z dotychczasowych nawyków, ale można czasem wybrać rower czy spacer, np. przy okazji zakupów. Im częściej zdecydujemy się na taką alternatywę, tym łatwiej będzie z czasem zadbać o więcej ruchu i stopniowo wprowadzać zdrowe nawyki.

Te same czynności w nowym wydaniu

Najprostszy sposób, aby zwiększyć NEAT to zmiana sposobu wykonywania czynności, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Przykładowo będą to:

wybieranie schodów zamiast windy,

spacerowanie w trakcie rozmów telefonicznych,

przygotowanie posiłków na stojąco zamiast w pozycji siedzącej.

Na pozór niewielkie zmiany sumarycznie mają duże znaczenie i dają zaskakujący efekt w walce z nadwagą.

Sprzątanie i gotowanie

Obowiązki domowe to świetny sposób na zwiększenie NEAT. Z tą myślą prace domowe nabierają dodatkowego sensu. W godzinę sprzątania można spalić nawet 200 kcal, choć wiadomo, że zależy to od intensywności danego zadania. Niemniej jednak każda czynność, w której musimy się trochę „poruszać”, przyśpiesza pracę serca i ma pozytywny wpływ na zdrowie.