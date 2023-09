Program "Dobry posiłek” wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka. To nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję.

Dieta dla pacjentów Program "Dobry posiłek" "Dziś drugi konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach" - poinformował we wtorek PiS na Twitterze. Do wpisu dołączony został krótki spot z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki. "Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty. Poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej, ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia" - podkreśliła w nagraniu Sójka. Dodała, że codzienność szpitali nie jest jej obca - "szczególnie tych powiatowych". "Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić" - powiedziała minister zdrowia. Dieta dla pacjentów "Znamy te problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Przyniósł znakomity efekt. Dlatego nasz nowy program +Dobry posiłek+ wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali" - wyjaśniła Sójka. Jak mówiła, "to nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka". "Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza pytając o opinię pacjentów" - podkreśliła. "Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny projekt" - podsumowała Sójka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego. W poniedziałku premier Mateusz Morawiecki przedstawił jeden z punktów dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty. "W sobotę w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS" - przekazał PAP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. (PAP) Kamil Nowak