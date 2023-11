Zakażenia Covid-19

"W związku z dynamicznie rozwijającym się wzrostem zakażeń wirusowych, w tym COVID-19, obserwowanym w całym kraju, również w naszym szpitalu, zostają wstrzymane przyjęcia planowe do szpitala" – poinformowała w środę rzeczniczka szpitala klinicznego nr 2 Bogna Bartkiewicz. "Decyzja podykotowana jest bezpieczeństwem pacjentów" – podkreśliła.

Do odwołania wprowadzony został także zakaz odwiedzin. Nie dotyczy on jednak pacjentów znajdujących się w stanach ciężkich i terminalnych oraz dzieci. Osoby odwiedzające muszą jednak stosować się do zaleceń personelu w kwestii zasad epidemiologicznych.

"W tych przypadkach odwiedziny odbywać się mogą po uprzednim uzgodnieniu tego z lekarzem kierującym lub dyżurnym" – przekazała Bartkiewicz.

Informacje przez telefon

O stanie zdrowia swoich bliskich, osoby upoważnione w dokumentacji medycznej, będą mogły uzyskać przez telefon. Informacji udzielać będzie lekarz prowadzący danego pacjenta.

"Osoby dzwoniące prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość jeśli z powodu swych obowiązków poszczególni lekarze nie zawsze od razu będą mogli podejść do telefonu" – poinformowała rzeczniczka szpitala.

Bez zmian na oddziały szpitalne przyjmowane są osoby w stanach nagłych, pilnych i ratujących życie, oraz pacjenci onkologiczni.(PAP)