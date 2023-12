Głosami nowej większości sejmowej, przy wsparciu posłów Kukiz’15 oraz 23 posłów PiS (w tym byłej minister zdrowia Katarzyny Sójki) Sejm przegłosował nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które wprowadza refundację procedur in vitro. Co roku z budżetu państwa ma iść na ten cel przynajmniej 500 mln zł. Jak przekonują politycy nowej ekipy rządzącej, przyjęcie zmiany przez Senat to tylko formalność.

Podczas sejmowej debaty Barbara Nowacka z KO zrobiła aluzję do posła z PiS, który przemawiał tuż przed nią. Miał na nosie okulary, a na czole plasterek. Wyobraźmy sobie – proponowała polityczka – że osiem lat temu rządzący zabronili nosić okularów. Brzmi kuriozalnie. A argumenty? Bo okulary nie leczą oczu.

