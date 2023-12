Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czeka na akceptację Senatu i podpis prezydenta. Mówi ona o wydatkowaniu 500 mln zł rocznie z budżetu państwa na procedury in vitro. Nie dotyka tego, kto i w jakim wieku może z nich skorzystać. Ani tego, jak np. postępować z nadprogramowymi zarodkami. To reguluje ustawa o leczeniu niepłodności z 2015 r. Za co dokładnie ma płacić państwo, ma rozstrzygnąć program polityki zdrowotnej, który opracuje minister zdrowia. Co dziś wiemy o in vitro?

