Szefowa MZ podczas czwartkowej konferencji, dotyczącej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców podkreśliła, że projekt jest kompromisem pomiędzy ministrem finansów a jej resortem. "Cel mamy wspólny - chcemy jak najwyższej jakości ochrony zdrowia przy możliwie jak najniższych daninach podatkowych" - podkreśliła.

Leszczyna przypomniała, jak w 2022 r. wyglądała kwestia nakładów na ochronę zdrowia. "To było 151 mld zł, z czego 122 mld to składka do NFZ. Pracownicy wpłacili ponad 62 mld zł, emeryci i renciści prawie 28 mld zł, przedsiębiorcy ponad 19 mld zł i pozostałe grupy, w tym ubezpieczani w KRUS, prawie 13 mld zł" - wymieniła.

Więcej niż planowano w budżecie?

Minister zdrowia przekazała, że w 2024 r., w chwili obecnej, nakłady na ochronę zdrowia wynoszą 197 mld zł. Przypomniała, że w ustawie budżetowej, złożonej we wrześniu ubiegłego roku przez rząd PiS, nakłady te wynosiły ponad 192 mld zł. "Powiększyliśmy je o 3 mld zł. To są te obligacje, które zamiast trafić do telewizji publicznej trafią do NFZ. Ponad 2 mld zł to jest uruchomiony fundusz zapasowy po to, żebyśmy mogli szpitalom wypłacić tzw. nadwykonania" - wyjaśniła Leszczyna.

Tłumacząc, na co wydawane są te pieniądze, zwróciła uwagę, że w "znakomitej większości" finansują tzw. świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy w szpitalach.

Co jeszcze pokrywa państwo?

Wyjaśniła, że z pieniędzy NFZ płacone jest także za leki refundowane - tym roku będzie to ponad 22 mld zł. "Niebagatelną kwotę stanowią też podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. W tym roku to jest bez mała 16 mld zł" - oceniła.

Leszczyna przekazała, że budżetu państwa finansowane są także inwestycje (ponad 6 mld zł) oraz rezydentury (prawie 6 mld zł).

Przypomniała, że wpłata na fundusz medyczny wynosi 4 mld zł. "Z tego funduszu później finansujemy przede wszystkim w infrastrukturę ochrony zdrowia" - dodała. Wskazała, że dotacja do NFZ w tym roku w budżecie to prawie 9 mld zł.

Minister zdrowia przekazała, że w 2025 r. szacunkowe nakłady wyniosą ponad 220 mld zł - z czego składka na NFZ to około 160 mld zł.(PAP)

