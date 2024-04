W 2023 r. odnotowano 117 przypadków zachorowań na odrę, w porównaniu z 15 w 2022 r., 16 w 2021 r. i 240 w 2020 r. – czytamy w raporcie Agencji Zdrowia Publicznego opublikowanym w środę. Nie stwierdzono żadnych zgonów.

Liczba zachorowań wzrosła ośmiokrotnie w porównaniu z 2022 r.

Chociaż liczba zachorowań wzrosła ośmiokrotnie w porównaniu z 2022 r., to nadal jest bardzo niska w porównaniu z okresem przed pandemią Covid, kiedy to w latach 2016-2019 odnotowywano średnio 1538 przypadków - podkreśla agencja zdrowia.

W 2018 r. we Francji wprowadzono obowiązkowe szczepienia niemowląt przeciwko odrze. Wkrótce ma być osiągnięta poziom zaszczepienia rzędu 98 proc. wśród dzieci poniżej drugiego roku życia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowała, że w Europie w 2023 r. zakażeniu uległo około 42 200 osób, podczas gdy w całym roku 2022 było to 941. W Europie Zachodniej rekord należał do Wielkiej Brytanii - 183 przypadki.

Najbardziej zaraźliwa ze wszystkich chorób wirusowych

Według danych WHO wskaźniki zaszczepienia pierwszą dawką szczepionki MMR, która chroni przed odrą, spadły w całej Europie z 96 proc. w 2019 r. do 93 proc. w 2022 r. W tym samym okresie odsetek szczepień drugą dawką spadł z 92 do 91 proc. Ten z pozoru niewielki spadek oznacza, że ponad 1,8 miliona europejskich dzieci nie zostało zaszczepionych w ciągu dwóch lat.

Odra znana jest jako najbardziej zaraźliwa ze wszystkich chorób wirusowych. Osoby zakażone wirusem mogą zakażać inne już kilka dni przed wystąpieniem pierwszych objawów i do 3 dni od wystąpienia wysypki. Wirus pozostaje aktywny i zakaźny w powietrzu i na skażonych powierzchniach przez kilka godzin.

Przebieg odry może być ciężki w każdym wieku. Często zaczyna się od wysokiej gorączki i wysypki, która zwykle ustępuje w ciągu 10 dni. Najczęstszymi powikłaniami odry są: zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, poinfekcyjne zapalenie mózgu oraz podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE). Może także dojść do utraty wzroku.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.