Objawy odry - jak rozpoznać chorobę?

Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, objawiająca się gruboplamistą wysypką, zapaleniem błon śluzowych dróg oddechowych oraz spojówek, a także wysoką gorączką. Przebieg choroby jest wielofazowy. Okres inkubacji wirusa trwa średnio od 8 do 12 dni, po czym następuje faza nieżytowa.

Charakteryzują ją objawy takie jak wysoka gorączka, suchy kaszel, zapalenie spojówek, światłowstręt, zapalenie gardła i katar. Po tej fazie pojawiają się charakterystyczne plamki Koplika na śluzówce policzków, a następnie rozpoczyna się faza wysypkowa z ciemnoczerwonymi plamami, które mogą zlewać się, począwszy od twarzy aż po stopniowe rozprzestrzenianie na całe ciało.

Kto jest najbardziej narażony na zarażenie?

Na odrę szczególnie narażone są niezaszczepione dzieci, osoby z niedoborami odporności oraz seniorzy, u których choroba może przebiegać w szczególnie ciężkiej formie. Powikłań odry może być wiele, a jednym z nich jest zapalenie mózgu, które może pojawić się nawet kilka lat po zakażeniu. Choroba może także doprowadzić do zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego czy neuroinfekcji. W najgorszym scenariuszu może zakończyć się zgonem.

Szczepienia to pierwsza linia obrony

Lekarze podkreślają, że szczepienia są najskuteczniejszym środkiem zapobiegawczym, który może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby i jej powikłaniami. W Polsce program szczepień ochronnych zaleca podanie pierwszej dawki szczepionki MMR (odra, świnka, różyczka) między 13. a 15. miesiącem życia dziecka, a dawkę przypominającą w 6. roku życia.

Szczepienia te są kluczowe nie tylko dla ochrony indywidualnej, ale również dla utrzymania odporności populacyjnej, co jest niezbędne do zahamowania rozprzestrzeniania się choroby. Niestety, mimo dostępności szczepień, wielu rodziców nadal decyduje się na ich odmowę, co prowadzi do spadku odporności populacyjnej.