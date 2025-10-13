Okręt podwodny Noworosyjsk wykonywał misję bojową na Morzu Śródziemnym, gdy na jego pokładzie miała miejsce awaria – doszło do wycieku paliwa. Ponieważ nie mógł on zawinąć ani do portów Morza Czarnego, ani do rosyjskich baz w Syrii, skierowano go na remont do jednego z portów Morza Arktycznego lub Bałtyckiego.

9 października okręt został wykryty przez flotę NATO, gdy wynurzył się u wybrzeży Bretanii. Następnie Noworosyjsk kontynuował rejs na powierzchni, m.in. przez Morze Północne, będąc pod ścisłą obserwacją sił morskich Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i wreszcie Holandii.

Musieli się wynurzyć, żeby nie doszło do wybuchu

Według niezależnego rosyjskiego kanału WCzK-OGPU na Telegramie, awarię na pokładzie Noworosyjska wykryto już pod koniec września. Z powodu uszkodzenia układu paliwowego olej napędowy zaczął przedostawać się bezpośrednio do przedziałów wewnętrznych. Na pokładzie nie było jednak wystarczająco wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby usunąć usterkę na miejscu.

Co więcej, źródło cytowane przez kanał twierdzi, że z powodu gromadzącego się paliwa – którego obecność mogła doprowadzić do wybuchu – załoga nie miała innego wyjścia, jak tylko wynurzyć się i rozpocząć wypompowywanie paliwa bezpośrednio do morza.

Rosja zaprzecza. "To planowy rejs"

Z koleiFlota Czarnomorska zaprzeczyła doniesieniom o awarii i wymuszonym przez nią wynurzeniu u wybrzeży Francji. "W chwili obecnej załoga okrętu realizuje planowe przejście między flotami po zakończeniu działań w ramach stałego zgrupowania operacyjnego Marynarki Wojennej Rosji na Morzu Śródziemnym" – przekazały służby prasowe floty.

Dodano również, że zgodnie z międzynarodowymi przepisami żeglugowymi "przepływ okrętów podwodnych przez rejon kanału La Manche odbywa się wyłącznie w wynurzeniu".

Okręt podwodny Noworosyjsk

Noworosyjsk to okręt podwodny projektu 636.3. Jest napędzany silnikiem diesla i energią elektryczną. Może przenosić pociski manewrujące dalekiego zasięgu typu Kalibr. Jednostkę położono w sierpniu 2010 r., zwodowano w 2013, a od 2014 roku wchodzi w skład Floty Czarnomorskiej.