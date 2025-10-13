Jak informuje "Fakt", nowe przepisy mają m.in. ograniczyć promocję napojów alkoholowych. Sprzedawcy będą mieć obowiązek weryfikowania wieku kupujących alkohol - teraz mogą, ale nie muszą sprawdzać.

Stacje benzynowe wolne od alkoholu

Wg powstających przepisów, na stacjach benzynowych ma obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. "Sklepy prowadzone na terenie stacji paliw oferują szeroki asortyment produktów m.in. spożywczych, wśród których nierzadko znajdują się również napoje alkoholowe. Podkreślić należy, że skorzystanie ze stacji paliw zwykle możliwe jest całodobowo. Zestawienie całodobowego funkcjonowania stacji paliw z podstawową funkcją tych miejsc, jakim jest zaopatrywanie kierujących pojazdami w paliwo, jednoznacznie wskazuje, że możliwość nabywania w nich napojów alkoholowych nie jest korzystna z punktu widzenia zdrowia publicznego i może prowadzić do ryzykownego ich nabywania i spożywania" - cytuje "Fakt" uzasadnienie do projektu ustawy.

Skargi do NFZ na alkohol w sanatoriach

Jak informuje "Fakt", do NFZ napływają skargi, dotyczące spożywania alkoholu w sanatoriach. "W skargach kierowanych do NFZ, a także w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o negatywnym odbiorze społecznym sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dotychczasowa, dodatkowa ochrona w postaci zakazów wprowadzanych przez gminy w drodze uchwał, które jeżeli są uchwalane to w odniesieniu do konkretnych obiektów np. szpitala, z pominięciem innych zakładów leczniczych, jest niewystarczająca i ma charakter uznaniowy" - cytuje "Fakt" uzasadnienie projektu ustawy.

Zakaz od 1 stycznia 2026 r.

Nowy zakaz miałby zostać wprowadzony od 1 stycznia 2026 r. To nie znaczy jednak, że alkohol od razu zniknie ze stacji paliw czy sanatoriów. Wydane pozwolenie na sprzedaż zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy.