30 proc. ankietowanych uważa, że Donald Tusk teraz jest gorszym premierem niż w latach 2007-2014. Z kolei 27 proc. ankietowanych jest przekonanych, że radzi sobie lepiej. Aż 43 proc. twierdzi z kolei, że Donald Tusk sprawuje obowiązki premiera podobnie jak w latach 2007- 2014. Są to wyniki z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

"Trochę jak gwiazda sportu"

"Z Donaldem Tuskiem jest trochę jak w gwiazdami sportu, które po paru latach przerwy starają się wrócić do gry" - powiedział "Super Expressowi" politolog dr Bartosz Rydliński. "Dla blisko połowy badanych Tusk w 2007 i 2025 jest tak samo dobrym premierem, ale już blisko 1/3 z nas uważa, że najlepszy czas jest już za liderem Platformy Obywatelskiej. Zapewne także dlatego w tym roku PO przegrała arcyważne wybory prezydenckie. Pytanie czy wyniki tych badań wpłyną na zmianę premiera. W innym wypadku cała koalicja 15 października ryzykuje utratę władzy za dwa lata" - stwierdził politolog.

Dwa razy na tym samym stanowisku

Donald Tusk pierwszy raz został premierem w 2007 r. Rozpisano przedterminowe wybory do Sejmu, które zakończyły się zwycięstwem Platformy Obywatelskiej (41,51 proc. głosów). Kolejne miejsca zajęły Prawo i Sprawiedliwość (32,11 proc.), Lewica i Demokraci (13,15 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (8,91 proc.). PO stworzyła wówczas koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Po czterech latach PO-PSL ponownie uzyskały sejmową większość. Donald Tusk przestał być premierem w 2014 roku kiedy został wybrany na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Do KPRM wrócił po wyborach z 15 października 2023 roku. Stoi na czele koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy.