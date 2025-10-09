Niedługo po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Karola Nawrockiego (w dniach 21 sierpnia - 1 września) CBOS zapytał Polaków o ich przewidywania, a także nadzieje i obawy, jakie wiążą z objęciem przez niego urzędu.

Optymizm wobec nowego prezydenta

Z sondażu CBOS przekazanego PAP w środę 7 października wynika, że 53 proc. badanych jest nastawiona optymistycznie, uważa, że Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem, choć trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości jest to ostrożny optymizm. 33 proc. badanych ma przeciwne odczucia i przewiduje, że Karol Nawrocki nie sprawdzi się jako głowa państwa i nie będzie dobrym prezydentem, zaś 14 proc. nie ma zdania na ten temat.

Porównanie z Andrzejem Dudą

Według opinii 49 proc. Karol Nawrocki lepiej sprawdzi się na urzędzie prezydenckim niż jego poprzednik Andrzej Duda i będzie lepszym prezydentem. 27 proc. jest przeciwnego zdania na ten temat i uważa, że Karol Nawrocki będzie gorszym prezydentem niż jego poprzednik.

Na progu swojej prezydentury Karol Nawrocki trochę częściej budzi wśród Polaków nadzieje (47 proc.), niż jest powodem do obaw (37 proc.). Przy czym o ile nadzieje są raczej umiarkowane (30 proc. deklaracji, że „raczej” budzi nadzieje), o tyle obawy są wyraźniejsze i mają bardziej zdecydowany charakter (20 proc. deklaracji, że „zdecydowanie” budzi obawy). U 9 proc. respondentów nowa głowa państwa w takim samym stopniu wywołuje obawy, w jakim budzi nadzieje, zaś dla 5 proc. ten dylemat jest kwestią obojętną, bowiem nie wiążą oni z prezydenturą Karola Nawrockiego żadnych – ani pozytywnych, ani negatywnych – oczekiwań.

Czy będzie prezydentem wszystkich Polaków?

47 proc. badanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki będzie prezydentem tylko tej części społeczeństwa, która go popiera i na niego głosowała, zaś 44 proc. przewiduje, że będzie jednak starał się reprezentować i uwzględniać opinie wszystkich obywateli, także tych, którzy w drugiej turze nie oddali na niego głosu. 9 proc. nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Niezależność czy lojalność polityczna?

44 proc. respondentów uważa, że Karol Nawrocki przy podejmowaniu decyzji będzie się kierował wyłącznie dobrem kraju, bez względu na interesy sił politycznych, z którymi wcześniej był związany; 42 proc. jest zdania, że będzie jednak kierował się przede wszystkim interesami sił politycznych, z których się wywodzi. 13 proc. nie podejmuje się lub nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Relacje z rządem i prognozy współpracy

64 proc. przewiduje, że do końca tej kadencji parlamentu współpraca między prezydentem a rządem źle się będzie układała (choć są to w wyraźniej większości ostrożne przewidywania), a 23 proc. wróży tym organom władzy dobrą współpracę. 13 proc. nie ma zdania.

Czego Polacy oczekują po prezydenturze Nawrockiego

Po prezydenturze Karola Nawrockiego 19 proc. badanych oczekuje m.in. poprawy sytuacji politycznej, spokoju, zgody w polityce, zmniejszenia konfliktów; że będzie prezydentem wszystkich Polaków; niemożliwego, czyli pojednania narodowego. 13 proc. oczekuje współpracy z rządem, kohabitacji.

11 proc. oczekuje samodzielności, niezależności, autonomii w podejmowaniu decyzji, apartyjności w działaniu; własnego zdania, neutralności. 10 proc. - poprawy sytuacji w kraju.

9 proc. oczekuje lepszego bytu, poprawy jakości życia. Również 9 proc. oczekuje m.in. uczciwych rządów, przyzwoitości, rzetelności, prawdomówności; większej kompetencji, mądrości, rozsądnych decyzji. Także, żeby prezydent przestrzegał konstytucji. 8 proc. oczekuje patriotyzmu: aby walczył o dobro Polski i Polaków. Dbania o interes Polski, nie innych państw. Aby sprawy polskie były stawiane na pierwszym miejscu, a nie sprawy unijne.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2025 roku na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.