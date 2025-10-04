Wojsko na granicy z Niemcami i Litwą

„Od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz z Republiką Litewską” – zaznaczono w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Postanowienie prezydenta opublikowano w Monitorze Polskim.

Decyzja premiera ws. Żandarmeii Wojskowej

Również w piątek prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenie ws. użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Straży Granicznej na granicy z Niemcami od 5 października do dnia obowiązywania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

„W związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa lub porządku publicznego z uwagi na wystąpienie poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Straży Granicznej w okresie od dnia 5 października 2025 r. do dnia obowiązywania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, wprowadzonej na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej” – czytamy w zarządzeniu opublikowanym w Monitorze Polskim.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca, a następnie przedłużono od 6 sierpnia do 4 października. W środę szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie ws. ponownego przedłużenia tymczasowej kontroli na granicach z tymi państwami. Wejdzie ono w życie 5 października br. i przedłuży kontrole o kolejne pół roku – do 4 kwietnia 2026 r.

W czasie tymczasowej kontroli na granicach funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy.

Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. Również z analizy sytuacji migracyjnej wynika potrzeba przedłużenia okresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy państwowej z Niemcami i Litwą.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.