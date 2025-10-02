Zapowiedź dalszych decyzji MSZ

Minister nawiązał w ten sposób do doniesień o możliwych planach m.in. aktów terroru ze strony rosyjskiego wywiadu. Sikorski podczas konferencji w Gdańsku był pytany m.in. o ostrzeżenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), wedle którego służby Rosji i Białorusi mogą szykować się do przeprowadzenia operacji „false flag” - sabotażu wymierzonego w infrastrukturę krytyczną - by następnie obarczyć za to odpowiedzialnością Ukrainę.

Reklama

- Operacja typu „fałszywa flaga” to jest standard w działalności rosyjskich służb specjalnych - powiedział Sikorski, dodając, że takiej możliwości „nigdy nie można wykluczyć”.

Przykłady wcześniejszych działań hybrydowych

Szef MSZ nawiązał także do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony w nocy z 9 na 10 września tego roku. - Z akcją wysyłania dronów nad Polskę zsynchronizowana była olbrzymia akcja dezinformacyjna. Proszę prześledzić, kto brał udział czy dawał się nabrać na tę akcję dezinformacyjną, na przykład którzy politycy mówili, że być może to były drony ukraińskie. To jest właśnie to zjawisko. Rosja sama coś robi, a obwinia ofiarę agresji - mówił Sikorski.

Publikacje i ustalenia „Gazety Wyborczej”

Sikorski pytany był również o doniesienia czwartkowej „Gazety Wyborczej”, która napisała, że z ustaleń prokuratury i ABW wynika, iż w 2024 r. rosyjski wywiad wojskowy mógł szykować akty terroru z użyciem dronów i puszek, w których zamiast kukurydzy był silny materiał wybuchowy. Według gazety operacja miała być prowadzona na terenie Polski, Litwy i Niemiec. Puszki służby odnalazły - jak informuje „GW” - m.in. na cmentarzu na Litwie.

Zamknięcie konsulatów rosyjskich w Poznaniu i Krakowie w przeszłości

- Tu nie mam jeszcze uprzywilejowanej wiedzy, natomiast przypominam, że w przeszłości w odpowiedzi na próbę ataku na fabrykę farb we Wrocławiu opłacaną przez GRU zamknąłem konsulat w Poznaniu, a w wyniku ataku – udanego niestety, dzięki Bogu nikomu nic się nie stało – na centrum handlowe Marywilska, zamknąłem konsulat rosyjski w Krakowie. Jeśli by się potwierdziło, że Rosja nie zaprzestała tej formy wojny hybrydowej przeciwko Polsce i Zachodowi, to będę podejmował dalsze decyzje – powiedział Sikorski, odnosząc się do publikacji „GW”.

Śledztwa Prokuratury Krajowej dotyczące sabotażu i dywersji z wykorzystaniem przesyłek kurierskich

„GW” opisała w czwartek historię zatrzymania przez ABW Władysława D., domniemanego kuriera rosyjskiego wywiadu, który - według ustaleń - miał przewozić puszki z materiałami wybuchowymi, a także części do dronów i karty SIM między Litwą, Polską i Niemcami. „ABW zapewnia, że jej funkcjonariusze prowadzą na bieżąco rozpoznanie osób i zdarzeń, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O szczegółach nie informuje” - pisze „GW”.

Już przed rokiem informowano, że Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące udziału określonych osób w Polsce oraz innych krajach UE „w działalności obcego wywiadu poprzez dokonywanie aktów sabotażu polegających na uszkadzaniu obiektów przemysłowych oraz infrastruktury krytycznej w postaci lotnisk, samolotów i pojazdów oraz inicjowaniu pożarów za pomocą paczek kurierskich z samozapłonem”.

Według ustaleń PK „działalność grupy polegała na dokonywaniu aktów sabotażu i dywersji związanych z nadawaniem za pośrednictwem firm kurierskich do krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii przesyłek z zawartością zakamuflowanych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, które ulegały samozapłonowi lub detonacji w czasie transportu lądowego i lotniczego”.

„GW” napisała w czwartek, że zatrzymanemu Władysławowi D. grozi dożywocie, a Prokuratura Krajowa śledztwo w sprawie chce zakończyć do końca roku.

W maju szef polskiego MSZ Radosław Sikorski poinformował, że zdecydował o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Krakowie. Decyzja ta związana była z dowodami na udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu w 2024 roku centrum handlowego w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44. Hala targowa spłonęła 12 maja ub.r. Było tam około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych.