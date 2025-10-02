Kontrole na granicy z Niemcami pozostaną

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostaną przedłużone do 4 kwietnia 2026 r. Kontrole wprowadzone zostały 7 lipca, następnie przedłużono je do 4 października.

Powód przedłużenia kontroli

Premier, pytany przez dziennikarzy w Kopenhadze o przedłużenie kontroli na granicy z Niemcami, stwierdził, że Polska będzie nadal z tego rozwiązania korzystać, aby już nie wrócił mechanizm przesyłania do Polski migrantów. Przypomniał, że rząd zdecydował się na wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami ze względu na przypadki przekierowywania nielegalnych migrantów do naszego kraju. Dodał, że nie były one liczne, ale wzbudzały kontrowersje i emocje.

Stan sytuacji na granicy

- Przyjęliśmy metodę, nakierowaną na to, aby wyeliminować tę przepychankę na granicy dotyczącą nielegalnych migrantów. Ta sprawa została właściwie już załatwiona. Mówiąc ludzkim językiem, Niemcy nam już nie mogą przesyłać niezgodnie z przepisami żadnego, nawet pojedynczego, nielegalnego migranta. Więc tę sprawę udało się załatwić. Natomiast te kontrole nie są jakoś przesadnie uciążliwe z punktu widzenia normalnego ruchu – ocenił szef rządu.

Współpraca z Niemcami: metody mniej dotkliwe dla obywateli

Zaznaczył, że rozmawiał z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem o tym, by obie strony przeprowadzały kontrole w możliwie mało dotkliwy sposób dla mieszkańców. Dodał, że nie ma sygnału, że kontrole w większym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie ludzi mieszkających po obu stronach granicy.

Premier bierze w czwartek udział w odbywającym się w Kopenhadze szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.