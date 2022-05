Reklama

O pobieraniu krwi do badań w domu pacjenta z Dominikiem Swadźbą, Co-Founderem i CEO uPacjenta.pl rozmawia Robert Bohdanowicz.

„uPacjenta.pl kojarzy się ze szpitalem, wizytami lekarza w domu. Ale my zupełnie nie jesteśmy lekarzami do domu. Mamy platformę, która po jednej stronie zrzesza pacjentów, a po drugiej pielęgniarki i jesteśmy po to, by można było wykonać domowe badania krwi, np. ze swojej kanapy czy fotela. Wierzymy że dzięki temu ludzie będą się częściej badać i zapobiegać chorobom. Wierzymy w profilaktykę. Ludzie swobodniej się czują u siebie niż w placówce służby zdrowia, chętniej się poddadzą badaniu. Bardziej specjaliści się obawiają do kogo pojadą. Jednak my weryfikujemy pacjentów.”

„Grupa docelowa to przede wszystkim ludzie potrzebujący. Mamy pozytywne komentarze, że zmieniliśmy życie ludzi, np. małe dzieci lepiej znoszą pobranie krwi, w trakcie ulubionej bajki. To komfort dla rodzica i dziecka. To także osoby starsze, które mają np. problem z poruszeniem się, czy kobiety w ciąży. I kolejną grupą są osoby z chorobami przewlekłymi, które muszą mieć badania często”.

"Wystartowaliśmy w 2018 r. i od razu postawiliśmy na technologię. Kiedy zaczęła się pandemia, w 2020 r, byliśmy już dobrze przygotowani.”

Więcej w materiale wideo