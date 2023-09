- W krótkiej rozmowie nie rozwiążemy problemów opieki zdrowotnej w Polsce. Znamy bolączki tego systemu jako pacjenci, ale również obserwujemy je jako ekonomiści. Punktem wyjścia byłoby absolutnie bezinwestycyjne przejście w dyskursie obecnym publicznie, prowadzonym przez Pana i w publikacjach, które my wydajemy, i przede wszystkim w języku polityków, odejście od mówieni o wydatkach na służbę zdrowia. Wydatek kojarzy nam się źle, pieniądze są wydane i nic z tego nie wynika – powiedziała prof. Lewandowska.

- My staramy się promować mówienie o inwestycji w ochronę zdrowia. Jeśli to jedno słowo byłoby zmienione, zmieniłoby to bardzo dyskurs publiczny, również na poziomie polityków – dodała.

Według prof. Lewandowskiej inwestycja w ochronę zdrowia jest inwestycją długoterminową, z której zwrot kapitału nie będzie szybki, jednak dobra ochrona zdrowia przyczynia się do wzrostu ekonomicznego.

