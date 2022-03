"Toyota uruchomiła chwilowo zatrzymane fabryki dzięki użyciu prowizorycznego systemu danych produkcyjnych. Według koncernu naprawienie starej sieci może zająć od jednego do dwóch tygodni" - doniosło Kyodo.

Reklama

"W sobotę w firmie Kojima Industries wystąpiły problemy z serwerem komputerowym, a później znaleziono wirusa i wiadomość z pogróżkami. Wiadomość była napisana w języku angielskim" - przypomniała w swojej depeszy agencja powołując się na swoje "źródło zbliżone do sprawy".

Reklama

Podkreślono, że "nie jest jasne, czy awaria systemu u dostawcy Toyoty była związana z rosyjskim atakiem wojskowym". Niemniej ze względów bezpieczeństwa postanowiono wyłączyć sieć. Tym samym firma zastosowała się do ostrzeżenia wydanego przez rzecznika japońskiego rządu, Hirokazu Matsuno, który powiedział we wtorek, "że awaria systemu była spowodowana cyberatakiem, a firmy mają być przygotowane na zwiększone ryzyko takich ataków w związku z trwającą rosyjską inwazją na Ukrainę" - napisało Kyodo.

"Wstrzymanie produkcji jest kolejnym ciosem dla Toyoty po tym, jak największy na świecie producent samochodów zmniejszył swój plan produkcyjny na bieżący rok fiskalny z powodu ograniczeń w dostawach części w związku z pandemią koronawirusa i globalnym niedoborem chipów" - dodała agencja.

Według Kyodo "wtorkowe zakłócenia w zakładach spowodowały spadek produkcji o około 13 000 pojazdów, czyli 5 proc. miesięcznej produkcji krajowej. Producent samochodów planuje nadrobić straty jeszcze w tym miesiącu, aby zrealizować globalny plan produkcji na marzec, zakładający wyprodukowanie około 950 000 pojazdów. Nie ma zmian w planie produkcji 8,5 miliona pojazdów na całym świecie w roku fiskalnym kończącym się w tym miesiącu".

Toyota Motor Corporation to koncern motoryzacyjny utworzony w 1937 r. Jest to największa tego typu firma, produkująca rocznie ok. 10 mln. samochodów.

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a wcześniej uznała niepodległość dwóch separastycznych "republik". W związku z tą agresją na całym świecie są odnotowywane kolejne cyberataki.