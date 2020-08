"Uruchomienie pilotażowej stacji tankowania pojazdów wodorem będzie pierwszym krokiem PGNiG w realizacji zaplanowanego przez naszą grupę kapitałową programu wodorowego. Przy testowaniu stacji współpracować będziemy z Toyotą, uznanym w świecie motoryzacji partnerem i czołowym producentem pojazdów zasilanych wodorem. Jestem przekonany, że pozwoli nam to przyczynić się do efektywnego rozwoju rynku paliwa wodorowego w Polsce" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.



Ogłoszony w maju badawczy program wodorowy PGNiG obejmuje produkcję wodoru, w tym "zielonego wodoru" wykorzystującego odnawialne źródła energii, magazynowanie wodoru i jego dystrybucję, a także zastosowania w energetyce przemysłowej. Elementem programu jest także eksploatacja stacji tankowania pojazdów wodorem, która powstanie na warszawskiej Woli. PGNiG podpisało już umowę z konsorcjum polsko-brytyjskim na jej projekt i budowę, podkreślono.



"Eksploatacja badawczej stacji pozwoli PGNiG na zbudowanie kompetencji wodorowych w zakresie tego typu projektów. Docelowo chcemy wzbogacić naszą ofertę sprzedażową o wodór, także w zakresie paliwa napędowego dla pojazdów, co uzupełniłoby oferowane obecnie CNG i LNG, przyczyniając się do rozwoju nisko- i zeroemisyjnej gazomobilności w Polsce" -dodał wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.



Umowa buduje partnerstwo pomiędzy dwoma podmiotami biorącymi aktywny udział w tworzeniu Polskiej Strategii Wodorowej. Wspólne działanie ma doprowadzić do wprowadzenia na polski rynek wodoru jako czystego paliwa dla bezemisyjnych pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi. Wodór określany jest przez specjalistów jako paliwo przyszłości, zaznaczono.



Toyota Motor Poland, jako polski przedstawiciel światowego lidera w zakresie rozwoju technologii wodorowej w motoryzacji, w przyszłym roku wprowadzi na rynek samochody osobowe Mirai drugiej generacji. To pierwsze masowo produkowane auto na wodór. W stosunku do poprzedniej wersji nowa generacja samochodu z ogniwami paliwowymi ma wydłużony zasięg o 30%, co daje po napełnieniu zbiorników pojazdu zasięg w granicach 650-900 km. Tankowanie trwa zaledwie kilka minut, co sprawia, że auto jest w pełni funkcjonalne dla użytkowników, a przy tym przyjazne dla środowiska, wynika także z komunikatu.



"W motoryzacji mamy obecnie do czynienia z rewolucją, a Toyota jako globalna marka od lat wspiera rozwój całego sektora m.in. poprzez udostępnianie patentów. Jako Toyota Motor Poland od lat należymy do liderów innowacyjności i elektromobilności. Cieszymy się, że z PGNiG jako naszym partnerem będziemy pracować nad jak najefektywniejszym wykorzystaniem wodoru na wszystkich etapach. Inżynierowie obu marek będą wspólnie brać udział w procesie projektowania i budowy stacji tankowania wodoru, a także planowaniu i przeprowadzeniu badań" - powiedział prezydent Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe Jacek Pawlak.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)