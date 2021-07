"Flota nowo zarejestrowanych samochodów musi zredukować emisje o 55 proc. do 2030 r. i o 100 proc. do 2035 r. w porównaniu do 2021 r. W przypadku nowych samochodów dostawczych cele redukcji wynoszą odpowiednio 50 proc. i 100 proc." - czytamy w komunikacie.

W ocenie Komisji, zaostrzone normy emisji CO2 będą zachęcać do wprowadzania znacznie większej liczby pojazdów bezemisyjnych na rynku unijnym. W związku z tym regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV), którego celem jest wspieranie wczesnego wprowadzania na rynek, nie będzie już spełniał swojego pierwotnego celu i zostanie usunięty od 2030 r.

Wszyscy producenci samochodów osobowych i dostawczych będą musieli wnieść swój wkład w ograniczenia emisji CO2, w związku z czym odstępstwo dla małych producentów - tych, którzy sprzedają od 1 tys. do 10 tys. nowych samochodów lub 22 tys. nowych samochodów dostawczych w roku kalendarzowym - zostaje zniesione od 2030 roku, podano także.

Komisja wskazuje, że rozbudowa infrastruktury ładowania elektrycznego musi przyspieszyć proporcjonalnie do oczekiwanej floty pojazdów elektrycznych na drogach UE, która według prognoz do 2030 r. obejmie co najmniej 30 mln samochodów. Cele oparte na flocie zapewnią, że na każdy samochód elektryczny z akumulatorem zarejestrowany w państwie członkowskim zostanie zainstalowany 1 kW mocy ładowania. KE zakłada, że do 2025 r. powstanie ponad 1 mln punktów ładowania i około 3,5 mln do 2030 r.

Aby zapewnić pełną łączność w sieci europejskich autostrad TENT-T na 60-kilometrowym odcinku TEN-T konieczne będzie zainstalowanie co najmniej 300 kW mocy zapewnianej przez punkty szybkiego ładowania (z co najmniej jednym o mocy 150 kW) do 2025 r. i mocy 600 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te muszą zostać osiągnięte odpowiednio do 2030 i 2035 r.

W przypadku tankowania wodoru wzdłuż sieci bazowej TEN-T oraz w każdym węźle miejskim obsługującym zarówno pojazdy lekkie, w tym samochody osobowe, jak i pojazdy ciężarowe będzie musiała być dostępna jedna stacja tankowania co 150 km.

W przypadku elektrycznych pojazdów ciężarowych należy zapewnić punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T co 60 km, co najmniej 1400 kW mocy wyjściowej do 2025 r. i 3500 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te mają do osiągnięcia co 100 km odpowiednio do 2030 r. i 2035 r. Ponadto punkty ładowania mają być zapewnione na parkingach oraz w głównych miastach i aglomeracjach europejskiej transeuropejskiej sieci transportowej (węzły miejskie), aby umożliwić m.in. ładowanie miejskich samochodów dostawczych.

KE zaznacza, że luki w infrastrukturze tankowania LNG dla ciężarówek mają zostać wypełnione do 2025 roku.

Komisja proponuje utworzenie nowego ogólnounijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla przemysłu zaopatrzenia w paliwa, który określi cenę emisji dwutlenku węgla z paliw do transportu drogowego (i ogrzewania). System ten nie będzie obowiązywał na poziomie indywidualnego użytkownika transportu, ale na poziomie dostawcy paliwa jako podmiotu sprawującego kontrolę nad zawartością węgla kopalnego w paliwie

Emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu stanowią obecnie 1/4 całkowitych emisji UE i w przeciwieństwie do innych sektorów emisje wciąż rosną. Jak wynika z celów redukcyjnych do 2050 roku, emisje z transportu muszą spaść o 90 proc.