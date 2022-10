"Poznań inwestuje w czyste technologie, w innowacje i w przyszłość. To ogromne zamówienie stawia przewoźnika wśród najnowocześniejszych operatorów transportu publicznego w Europie, którzy stawiają przede wszystkim na czyste powietrze w miastach i poprawę jakości życia kolejnych generacji ich mieszkańców. Wodorowe Urbino 12 hydrogen emitują wyłącznie parę wodną. Już wkrótce o zaletach i komforcie podróży wodorowymi Solarisami będą mogli przekonać się poznaniacy" - powiedział prezes Solaris Bus & Coach Javier Calleja, cytowany w komunikacie.

W MPK Poznań kursuje już 58 pojazdów elektrycznych marki Solaris, które stanowią niemal 20% całej floty. 25 autobusów Urbino 12 hydrogen dołączy do bezemisyjnej floty Poznania w II połowie 2023 r., podano także.

"To będzie całkowita nowość we flocie MPK Poznań. Mamy wobec tego taboru wielkie oczekiwania i jestem przekonany, że znakomicie spełni on swą rolę. Zakup przybliża nas również do spełnienia nałożonych norm w zakresie elektromobilności. W 2028 roku zeroemisyjne powinno być 30% naszego taboru autobusowego. Obecnie to 18%, a po dostawach 'wodorowców' będzie to około 25%, bo wraz z dostawami bezemisyjnych pojazdów wycofywane z ruchu liniowego są pojazdy spełniające najniższe wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń" - skomentował prezes MPK Krzysztof Dostatni.

Zamówione przez MPK Poznań modele to Urbino 12 hydrogen. Każdy z pojazdów napędzany będzie wyłącznie energią pochodzącą z wodoru, przetwarzaną na prąd w ogniwie paliwowym. Przy wszystkich zaletach napędu elektrycznego autobusy wodorowe charakteryzują się dużym zasięgiem na jednym tankowaniu i krótkim czasem napełniania zbiorników z wodorem. W praktyce autobus może pokonać minimum 350 km na pełnych zbiornikach, a proces ich napełniania w zależności od infrastruktury, zajmuje około 10 minut, podkreślił producent.

Autobusy będą tankowane w stacji tankowania wodorem położonej przy stacji paliw na ul. Warszawskiej w Poznaniu.

Dotychczas Solaris dostarczył 62 wodorowe pojazdy do operatorów transportu z Włoch, Niemiec, Holandii, Szwecji i Polski.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

