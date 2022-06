"Jeżeli od tej decyzji nie będzie odwołań, to właśnie ten producent dostarczy do Krakowa zamówione pojazdy" - poinformował w środę rzecznik MPK Marek Gancarczyk.

Zamówienie podzielono na dwa zadania – pierwsze to dostawa 13 pojazdów standardowych o długości 12 metrów, a drugie to dostawa siedmiu pojazdów przegubowych. Wszystkie trafią do Krakowa w przyszłym roku.

Zgodnie ze specyfikacją przetargu zamówione autobusy elektryczne będą niskopodłogowe i wyposażone w klimatyzację, wydzieloną przestrzeń oraz platformę dla osób poruszających się na wózkach, monitoring i porty USB do ładowania smartfonów. Każdy pojazd będzie wyposażony w możliwość ładowania przez wtyczkę oraz przez pantograf.

„Warto podkreślić, że wszystkie systemy i urządzenia funkcjonujące w autobusie, w tym ogrzewanie, będą zasilane wyłącznie energią elektryczną” - zaznaczył przedstawiciel MPK.

Zakup 20 autobusów będzie dofinansowany 41,7 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak przypomniał rzecznik, krakowski przewoźnik prowadzi jeszcze jedno postępowanie przetargowe, które obejmuje dostawę w sumie 22 autobusów elektrycznych. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca.