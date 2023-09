Zgodnie z obowiązującymi od kwietnia przepisami od 2035 r. wszystkie nowo rejestrowane w UE samochody osobowe i lekkie dostawcze powinny być w pełni bezemisyjne. To rozwiązanie – biorąc pod uwagę średnią żywotność aut, która wynosi ok. 15 lat – ma zapewnić pełną neutralność klimatyczną sektora do 2050 r.

Pierwotne plany Brukseli zakładały możliwość rewizji unijnych celów w 2026 r. Aktywiści klimatyczni liczyli, że pod tym hasłem kryje się możliwość dalszego ich zaostrzania. Ale kierunek zmian i to, kiedy nastąpią, nie są już takie oczywiste.

