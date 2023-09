Firma Mercedes-Benz przedstawiła niemal produkcyjną koncepcję sedana CLA, który według założeń producenta ma przejechać ponad 750 kilometrów na jednym ładowaniu. To lepszy wynik od osiągów odświeżonego Modelu 3 Tesli.

Jest to pierwszy samochód Mercedesa, w którym wykorzystana zostanie platforma nowej generacji z systemem akumulatorowym, który może zwiększyć zasięg pojazdu o 400 kilometrów (w zaledwie 15 minut ładowania).

„Wchodzimy na wyższy poziom” – powiedział w niedzielę dyrektor techniczny Mercedesa Markus Schäfer w wywiadzie przed salonem samochodowym IAA w Monachium. „Ten samochód jest niezwykle ważny ze względu na innowacje i przesuwanie granic tego, co możemy zrobić z samochodem seryjnym”.

Presja konkurencji

Mercedes znajduje się pod presją wzmocnienia swojej oferty po rozczarowujących wynikach sprzedaży w Chinach, które zmusiły firmę do obniżenia cen niektórych modeli elektrycznych.

W sobotę BMW zaprezentowało swój własny pojazd elektryczny nowej generacji – eleganckie coupe wyposażone w cyfrowy wyświetlacz biegnący na całej szerokości przedniej szyby.

Zarówno prototyp BMW, jak i przyszły pojazd elektryczny Mercedesa mają wejść do produkcji około połowy dekady.

Mercedes kontra Tesla i Chińczycy

Mercedes chce konkurować z Teslą i zwiększyć sprzedaż w Chinach, gdzie klienci coraz częściej wybierają rodzime marki, takie jak BYD Co. i Nio Inc., które lepiej radzą sobie z budowaniem pojazdów elektrycznych z oprogramowaniem dostosowanym do lokalnych gustów.

Mercedes stawia sobie za cel, że do końca tej dekady będzie sprzedawał wyłącznie pojazdów elektryczne w regionach, w których jest to możliwe. Firma planuje wraz z partnerami założyć osiem fabryk akumulatorów.

Chociaż wojna cenowa na pojazdy elektryczne w Chinach nie wpływa na producenta luksusowych samochodów, okres szybkiego wzrostu na największym rynku motoryzacyjnym może się już wkrótce zakończyć, powiedział dyrektor generalny Ola Källenius.