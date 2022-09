- Samochody elektryczne nie są zbyt tanimi samochodami, w związku z tym po te auta sięgają klienci z zasobniejszym portfelem. Tym bardziej cieszy, że klienci premium docenili ten model – mówi Mariusz Jasiński w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną podczas Kongresu Nowej Mobilności.

Reklama

Oprócz segmentu aut osobowych, Ford poszerza tez ofertę samochodów dostawczych na prąd.

- Ford jest w Europie numerem jeden, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów dostawczych, w Stanach Zjednoczonych również – tam w trochę inny sposób, bo dominującym segmentem są pickupy. W Europie jesteśmy liderem tego segmentu i co za tym idzie zobowiązani jesteśmy do dostarczenia tego typu samochodów do klientów - w większości flotowych. Pierwszym samochodem jest Ford E-Transit – duży, 4 –tonowy samochodów, który został wyposażony w baterie i już jest dostępny na rynku – mówi Jasiński.

Więcej w rozmowie wideo