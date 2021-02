We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Jak zwrócił uwagę w czwartkowym komentarzu Polski Związek Firm Deweloperskich, oprócz utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, nowe rozwiązania nałożą na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki administracyjne związane z umowami rezerwacyjnymi, raportowaniem czy procedurami odbioru lokalu mieszkalnego.

"Utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) z odpowiednio niską składką może być ruchem zwiększającym atrakcyjność rynku nieruchomości" - ocenił PZFD. Według związku zapewniłoby to nabywcom nieruchomości gwarancje większe niż przyznane posiadaczom depozytów bankowych, gwarantując ochronę również dla środków przewyższających 100 tys. euro. "Dobrze, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił zgłaszane argumenty i urealnił wysokość opłat" - wskazał PZFD. Przypomniał, że "od początku podnosił temat, iż składki nie powinny przekraczać 1 proc. ceny mieszkania".

Związek zwrócił uwagę, że ustanowienie DFG będzie wiązało się z wprowadzeniem dodatkowej opłaty na jego rzecz, w wysokości do 2 proc. wartości mieszkania. Jak szacuje, w konsekwencji ceny mieszkań mogą wzrosnąć o kilka – kilkanaście tysięcy złotych. "Zakładając wpłaty na poziomie 1 proc., przy obecnej skali rynku, do Funduszu wpływałoby docelowo co najmniej 0,5 mld zł rocznie" - czytamy.

PZFD wyraził nadzieję, że "UOKiK zmodyfikował także przepisy szczegółowe, co do których branża zgłaszała bardzo istotne zastrzeżenia wobec dodatkowych obciążeń administracyjnych, podważenia pewności obrotu i równowagi stron". Zastrzegł, że szczegółowo będzie mógł wypowiedzieć się w tym zakresie "dopiero po upublicznieniu projektu".

Polski Związek Firm Deweloperskich zrzesza ponad 215 firm z całego kraju, od małych firmy rodzinnych po międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy i komercyjny. Jest członkiem Build Europe, organizacji reprezentującej interesy rynku nieruchomości m.in. wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. (PAP)

