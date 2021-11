Jak przypomniało HRE Investments, w blokach z wielkiej płyty mieszka dziś w Polsce ok. 10-13 mln osób. W zestawieniu najdroższych mieszkań w budynkach z wielkiej płyty analitycy HRE wymienili m.in. apartament na warszawskim Solcu (Śródmieście) za prawie 4 mln zł. Mieszkanie o powierzchni 180 m kw. jest z trzech stron otoczone tarasami z widokiem na panoramę Warszawy z jej najbardziej charakterystycznymi punktami. Budynek jest częścią znanego warszawskiego osiedla Torwar wybudowanego w latach 1971-1973.

Reklama

Drugą najdroższą pozycją w rankingu jest oferta siedmiu apartamentów o łącznej powierzchni 237 m kw. na gdańskim Wrzeszczu. Ich cena ofertowa to 2,5 mln zł. Metraże poszczególnych lokali mieszkalnych to od 23 do 62 m kw. Znajdują się one na ostatnim, 16. piętrze budynku, gdzie kiedyś funkcjonowała restauracja.

W zestawieniu znalazło się także 147-metrowe mieszkanie za prawie 2 mln zł na warszawskim Mokotowie. Lokal mieści się w 18-piętrowym budynku z 1972 r. z widokiem na Śródmieście i park. Kolejny lokal o powierzchni 162 m kw. jest położony na katowickim osiedlu Tysiąclecia. Mieszkanie na 25. piętrze w bloku z lat 80-tych wystawiono na sprzedaż za prawie 1 mln zł.

Jak zauważyli analitycy, w blokach z wielkiej płyty do sprzedania są też mieszkania, w których może niekoniecznie cena całkowita jest szczególnie imponująca, ale za to stawka za metr znacznie przewyższa średnie dla danego miasta. Przykładem jest mieszkanie o powierzchni prawie 30 m kw. zlokalizowane w 15-piętrowym bloku z 1972 roku w samym środku Warszawy, przy rondzie ONZ. Cena ofertowa za metr to 23,7 tys. zł.