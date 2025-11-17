Codzienność jak arcydzieło

SKYCITY Gdynia powstaje w centralnej części miasta. To miejsce, które idealnie oddaje najlepsze cechy Gdyni, gdzie codzienne życie w metropolii odbywa się na tle morza i zieleni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W Polsce nie ma drugiej inwestycji, która w takim stopniu gwarantowałyby jednocześnie widoki na spektakle natury – morze i las oraz na panoramę miasta.

Pierwszy z czterech planowanych budynków – 17-kondygnacyjny obiekt– oferuje 93 apartamenty, a także salę klubową z tarasem, przestronne lobby i strefę wellness z saunami, tężnią solankową oraz profesjonalnym pomieszczeniem do masażu i fizjoterapii. Na parterze znajdą się lokale usługowe, które docelowo wzbogacą nowy plac miejski. Warto dodać, że SKYCITY Gdynia jako pierwsza inwestycja w północnej Polsce uzyskała prestiżowy, międzynarodowy certyfikat BREEAM Communities na etapie Final, uzyskując najlepszy rezultat w kraju. To rzetelny dowód nie tylko wysokiej jakości, ale też holistycznego podejścia inwestora do planowania i troski o otoczenie.

Projekt, który współpracuje z człowiekiem

Wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektura SKYCITY nie ogranicza się do eleganckiej formy. Kluczowe było zaprojektowanie przestrzeni, która współgra z człowiekiem – zarówno wewnątrz apartamentów, jak i w częściach wspólnych. W projekcie uwzględniono m.in. wpływ naturalnego światła na rytm snu i regeneracji, możliwość odpoczynku w otoczeniu chronionym przed hałasem czy komfort wynikający z harmonii proporcji i skali budynków. Bardzo dużą rolę odgrywa także połączenie sztuki i natury, które ma nieoceniony wpływ na nasze codzienne samopoczucie, inspiracje i podejmowane decyzje.

Wychodząc daleko poza obowiązujące na rynku standardy, Allcon zaprosił do współpracy przy SKYCITY Gdynia ekspertów z wielu branż i naukowców. Projekt był konsultowany m.in. pod kątem neuroarchitektury – dziedziny badającej wpływ przestrzeni na funkcjonowanie naszego mózgu. Analiza obejmowała także ideę longevity, by inwestycja sprzyjała długiemu i zdrowemu życiu.

Wyciszające wnętrza i tradycja shakkei

Wnętrza SKYCITY Gdynia, zaprojektowane przez renomowaną pracownię PB Studio, zostaną wykończone materiałami najwyższej jakości: naturalnym kamieniem, drewnem, artystycznie barwionym szkłem czy szczotkowaną stalą. Ich ponadczasowa estetyka ma podkreślać równowagę pomiędzy miejskim stylem życia a codziennym dobrostanem.

Zieleń będzie obecna wewnątrz i na zewnątrz inwestycji. Architekci krajobrazu z TopoScape inspirowali się praktykowaną od setek lat japońską tradycją shakkei, czyli „zapożyczonego” krajobrazu. Polega ona na włączeniu otoczenia w kompozycję ogrodu. “Pożyczonym krajobrazem” dla SKYCITY Gdynia są lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, porastające wzgórze sąsiadujące z inwestycją. Charakterystyczne elementy świetlistego, bukowego lasu będą wprowadzone do kompozycji topografii i zieleni. Planowana jest stonowana kolorystyka oraz urokliwe przebarwienie jesienne drzew, nawiązujące do sąsiedztwa, zmieniającego się wraz z porami roku.

Człowiek w centrum

SKYCITY Gdynia pokazuje, że dzisiejsze premium to możliwość życia bez kompromisów - harmonia pomiędzy miastem a naturą, estetyką a funkcjonalnością, komfortem a zdrowiem, czasem dla siebie a relacjami z innymi.

Nieruchomość premium to nie efektowne dodatki, lecz przestrzeń, która realnie poprawia jakość życia. W SKYCITY Gdynia skupiliśmy się na tym, by projekt wspierał dobrostan, od neuroarchitektury i udogodnień prozdrowotnych, przez inspirację wyjątkowym krajobrazem, aż po innowacje i najnowsze rozwiązania technologiczne. Wierzymy, że inwestycja, która stawia człowieka w centrum może tylko zyskiwać na wartości - finansowej, jak i osobistej - podsumowuje Marta Drozd-Piekarska, dyrektorka marketingu i sprzedaży Allcon.

