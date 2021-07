Zaplanowane w „Polskim Ładzie” zmiany podatkowe z jednej strony mają na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i obciążeń podatkowych niektórych firm, z drugiej zaś służą podniesieniu obciążeń podatkowych przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej – wynika ze środowej informacji prasowej tej Konfederacji Lewiatan.

Jako przykład zmiany, zwiększającej obciążenia podatkowe, Konfederacja Lewiatan wskazała te, które dotyczą amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Według Lewiatana, przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu budynków i lokali mieszkalnych pozbawieni zostaną prawa do amortyzowania nabytych w tym celu nieruchomości.

„Oznacza to, że zostaną pozbawieni znacznej części kosztów uzyskania przychodów, naliczanych od wydatku poniesionego na nabycie nieruchomości. W praktyce, działalność taka stanie się dużo mniej opłacalna, o ile nie będzie rynkowej możliwości do podniesienia cen wynajmu” – powiedział cytowany w informacji prasowej Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak napisano w komunikacie, osoby fizyczne wynajmujące mieszkania w ramach tzw. najmu prywatnego, utracą prawo do opodatkowania na zasadach ogólnych dających możliwość opodatkowania dochodu, tj. różnicy pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania (np. po odliczeniu amortyzacji, czynszu, czy kosztów kredytu). Zmuszeni zostaną do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i ponoszenia stałego obciążenia z tytułu podatku 8,5 proc. do 100 000 zł przychodu i 12,5 proc. ponad 100 000 zł.

„W praktyce nierzadko będą zobowiązani do zapłaty podatku także w sytuacji, kiedy z tytułu najmu ponoszą stratę, ponieważ koszty przekraczają przychody” – napisano w komunikacie.

Według Lewiatana, na zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych stracą także ci, którzy rozpoczną amortyzowanie np. samochodu używanego przed wprowadzeniem do działalności gospodarczej. Wartość początkowa takiego środka trwałego, od której naliczane będą odpisy amortyzacyjne, nie będzie mogła przekroczyć jego wartości rynkowej w dniu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, czyli będzie zazwyczaj dużo niższa niż faktycznie zapłacona cena zakupu.

„Wiele wskazuje, że Polski Ład to początek końca opodatkowania w formie karty podatkowej, ponieważ nowi podatnicy nie będą mogli wybrać tego sposobu opodatkowania. Karta będzie dostępna jedynie dla tych, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie. Szkoda, że likwiduje się najprostszą i tanią formę opodatkowania. Jedyną, która nie generuje problemów i sporów podatników z organami podatkowymi” – napisano w informacji prasowej Konfederacji Lewiatan.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.