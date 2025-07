Kiedy i gdzie poznamy nowy skład rządu?

„Premier ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.00” - poinformował Szłapka na platformie X.

Obecna struktura rządu

Obecnie w strukturze rządu jest 19 resortów: Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), Ministerstwo Cyfryzacji (MC), Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwo Finansów (MF), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwo Infrastruktury (MI), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Przemysłu (MP), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Zdrowia (MZ).

Kierownictwo w największej liczbie resortów pełnią członkowie Koalicji Obywatelskiej lub osoby rekomendowane przez KO. To 10 ministrów: Jakub Jaworowski (MAP), Barbara Nowacka (MEN), Andrzej Domański (MF), Hanna Wróblewska (MKiDN), Marzena Czarnecka (MP), Sławomir Nitras (MSiT), Tomasz Siemoniak (MSWiA), Radosław Sikorski (MSZ), Adam Bodnar (MS), Izabela Leszczyna (MZ).

Czterema resortami kierują politycy PSL: Władysław Kosiniak-Kamysz (wicepremier, szef MON), Czesław Siekierski (MRiRW), Dariusz Klimczak (MI), Krzysztof Paszyk (MRiT).

Z Polski 2050 na czele ministerstw stoją: Paulina Hennig-Kloska (MKiŚ) i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (MFiPR).

Związani z Nową Lewicą ministrowie to: Krzysztof Gawkowski (wicepremier, MC), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (MRPiPS), Marcin Kulasek (MNiSW).

Ministrowie bez teki - kto pełni te funkcje?

Ministrami bez teki są: minister - członek Rady Ministrów, szef KPRM Jan Grabiec (KO); minister - członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek (rekomendowany przez KO); minister ds. UE Adam Szłapka (KO), który został też rzecznikiem rządu; minister - członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński (KO); ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica); ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO); ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego; przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Adriana Porowska (Polska 2050).

Rozkład sił w Radzie Ministrów

Łącznie w rządzie Donalda Tuska 26 osób pełni funkcje ministrów, spośród nich 15 jest członkami KO lub zostało rekomendowanych przez ten obóz polityczny, 4 jest związanych z PSL, 4 z Nową Lewicą, a 3 - z Polską 2050.

W niemal wszystkich resortach funkcje sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu lub dyrektorów generalnych pełnią osoby z różnych ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej.

Rekonstrukcja rządu - jakie zmiany zapowiedział Tusk?

Rekonstrukcja rządu ma, według zapowiedzi premiera Donalda Tuska, oznaczać odchudzenie rządu i usprawnienie jego prac. Mają powstać dwa duże resorty powstałe z połączenia dotychczas istniejących - jeden odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i drugi za energetykę. Potwierdził to w poniedziałek wicepremier, szef MC Krzysztof Gawkowski.

Ustawa o działach administracji rządowej pozwala łączyć poszczególne działy, jak gospodarka, praca, rolnictwo, rozwój wsi, administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, informatyzacja, sprawiedliwość, w ramach kompetencji poszczególnych ministerstw.

Historia przetasowań - co zmieniano w ostatnich latach?

Przykładowo, dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo wchodziło w latach 2015-2018 w skład Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, następnie zostało włączone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a później do resortu rozwoju.

W 2024 r., zgodnie z zapowiedzią KO z kampanii wyborczej, powstało Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach - zajęło się działem administracji rządowej – gospodarką surowcami energetycznymi.

W drugim rządzie Mateusza Morawieckiego istniało przez krótki czas Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Poza tym, za rządów Zjednoczonej Prawicy raz rozdzielano, raz łączono resorty edukacji i nauki. W 2017 r. zostało zlikwidowane Ministerstwo Skarbu Państwa, a nadzór nad spółkami przeszedł pod skrzydła właściwych ministrów, agencji rządowych, pełnomocnika rządu i premiera. W 2019 r. utworzono Ministerstwo Aktywów Państwowych o zbliżonych kompetencjach do zlikwidowanego MSP.

W rządzie Beaty Szydło, a później też przez pewien czas w swoim gabinecie Mateusz Morawiecki łączył funkcje ministra finansów i ministra rozwoju (po nim ministrem finansów oraz ministrem inwestycji i rozwoju był Jerzy Kwieciński); oba resorty funkcjonowały jednak oddzielnie.