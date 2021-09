"Zauważamy trend wzrostu zainteresowania uczestnictwem w PPK. W ostatnich dwóch kwartałach przybyło 100 tys. nowych uczestników. Obecnie przekroczyliśmy poziom 3 mln - w ramach PPK i PPE" - powiedział Borys w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Prezes spodziewa dalszego wzrostu liczby zainteresowanych uczestnictwem. "Dobre wyniki spółek notowanych na giełdzie przyczyniają się do większego zainteresowania. Natomiast spodziewam się, że to nie będzie gwałtowny skok i dopiero w 2023 r., kiedy będzie kolejna runda automatycznego zapisu do PPK, odnotujemy znaczące zwiększenie uczestnictwa" - dodał.

Wskazał, że przykład podobnego systemu w Wielkiej Brytanii pokazuje, że taki trend jest prawdopodobny.

"Jako PFR będziemy prowadzili aktywną akcję promocyjną, ponieważ uważam, że podwojenie kapitału emerytalnego jest niezwykle korzystne" - powiedział także Borys.

Na początku września br. wiceprezes PFR Bartosz Marczuk poinformował, że liczba uczestników PPK przekroczyła 2,35 mln, a zgromadzone przez nich środki mają wartość 6,3 mld zł.