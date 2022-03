Według badania co czwarty ankietowany z grupy ogólnej (26 proc.) deklaruje, że chciałby wykonywać obowiązki wyłącznie w biurze. W pełni zdalnie chciałoby pracować 14,5 proc. respondentów, natomiast najchętniej wybieraną opcją okazała się praca hybrydowa, na którą stawia 59,5 proc. kandydatów i pracowników.

91 proc. uważa, że w ofertach zatrudnienia powinna być zamieszczana wyraźna informacja o tym, czy stanowisko umożliwia wykonywanie obowiązków zdalnie.

W badaniu przyjrzano się też kontroli pracowników wykonujących swoje obowiązki poza biurem. 35 proc. badanych pracujących zdalnie lub hybrydowo przyznało, że pracodawca weryfikował, czy faktycznie wykonują swoje obowiązki. 28 proc. stwierdziło, że nie ma pewności, czy taka kontrola miała miejsce. Zdaniem ekspertów Pracuj.pl jest to niepokojący sygnał, bowiem skuteczny i etyczny monitoring pracy podwładnych powinien odbywać się w transparentny i zrozumiały sposób.

Wśród metod weryfikacji pracy zdalnej stosowanych przez pracodawców respondenci wymienili te oparte na bezpośrednim kontakcie, jak cykliczne wideokonferencje z zespołem i przełożonymi (50 proc.), a także telefony od pracodawcy lub przełożonego (33 proc.).

Ze wskazań badanych pracowników wynika, że pracodawcy wykorzystują też oprogramowanie i formularze do raportowania zadań, w tym raportowanie mailowe (41 proc.), programy do raportowania zadań i wyników pracy (40 proc.), formularze i listy zadań (38 proc.), a także programy do mierzenia czasu poświęcanego na obowiązki (26 proc.). Ostatni typ metod weryfikacji pracy zdalnej to narzędzia monitorujące komputer lub inny sprzęt firmowy, które wykorzystywane są w przypadku co trzeciej ankietowanej osoby.

Zdecydowana większość osób wykonujących obowiązki spoza biura (89 proc.) stwierdziła, że zdarza im się wykonywać w godzinach pracy czynności związane z życiem prywatnym. W czołówce aktywności, które badani wymienili najczęściej, znajdują się gotowanie i przygotowywanie posiłków (63 proc.) oraz pranie i sprzątanie (49 proc.).

Pracownicy przyznają się też do zakupów przez internet w czasie pracy zdalnej (43 proc.) i odbierania przesyłek od kuriera lub z paczkomatu (61 proc.). 41 proc. korzysta z mediów społecznościowych w celach prywatnych (41 proc.) oraz ogląda filmy, seriale i materiały wideo w sieci (19 proc.). Pozostałe aktywności wskazane przez respondentów to opieka nad dziećmi (27 proc.), wyjście do lekarza (24 proc.) i wyprowadzanie zwierząt na spacer (19 proc.).

Według badania rekrutacja zdalna miała najwięcej zwolenników podczas pierwszej fali pandemii, czyli w kwietniu 2020 r. Obecnie nadal jest akceptowalną formą dla większości kandydatów. 42 proc. osób jest bardziej skłonnych wysłać swoje CV na taką ofertę pracodawcy, a dla 45 proc. nie ma znaczenia forma procesu rekrutacyjnego przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie. Tylko 13 proc. badanych byłoby mniej skłonnych wysłać swoje CV do pracodawcy, który oferuje wyłącznie zdalny proces rekrutacji - czyli online lub telefoniczny, bez fizycznego kontaktu na żadnym etapie.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-7 marca br. metodą CAWI. W pomiarze wzięło udział 964 użytkowników serwisu Pracuj.pl.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec