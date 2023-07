Bosak w Polsat News zapowiedział, że Konfederacja w środę przedstawi "odpowiedzialny pakiet polityki migracyjnej", który ma obejmować 10 rozwiązań. Dodał, że chodzi o to, aby "uchwycić kontrolę" i zbudować strategię dotyczącą migracji do naszego kraju.

"Jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski i tutaj pracować to ma się uczyć języka polskiego, (...) ma respektować nasza kulturę, obyczaje, chcemy być państwem przynależnym do kultury europejskiej, a nie stać się jakimś multikulturowym tyglem, w którym wszystko będzie pomieszane" - podkreślił poseł.

Lider Konfederacji zaznaczył, że Polska potrzebuje konkretnych decyzji, warunków i wymagań dotyczących osób migrujących z innych krajów a w jego ocenie państwo polskie w tej chwili "nie stawia żadnych wymagań". "Rząd nie różnicuje polityki wobec Polaków i imigrantów i niczego w zamian nie wymaga" - dodał Bosak.

"Administracja polska wyspowo zaczyna się przestawiać na obsługę w innych językach, dlatego w tym pakiecie (Konfederacji) będzie zapis, że język polski ma być jedynym językiem urzędowym, a nie że w tej chwili na wyścigi różne jednostki gospodarki publicznej przestawiają się na to, że będą we wszystkich językach świata obsługiwać różnego rodzaju sprawy, zgłoszenia" - powiedział polityk.

Jak ocenił, w tej chwili Polska "idzie drogą Francji" w kwestii ułatwień migracyjnych. "PiS zlikwidował nawet egzamin z historii i znajomości państwa polskiego dla osób starających się o obywatelstwo" - zauważył.

Pytany o to, co należy zrobić z migracją osób z innych kręgów kulturowych zaznaczył, że "ze względu bezpieczeństwa narodowego trzeba zablokować imigrację z państw muzułmańskich". Dodał, że nasz kraj ma autonomię w sprawie wydawania wiz i "tego należy się trzymać". "Bądźmy narodem który będzie mądry przed szkodą" - zaapelował.