Porozmawiajmy przez chwilę o rynku pracowniczym. Czy łatwo jest dziś o pracowników? Hasco-Lek stawia bardziej na doświadczenie czy na potencjał i unikalne umiejętności młodych?

Branża farmaceutyczna zmaga się z wieloma wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty wytwarzania leków czy braki kadrowe w zakresie specjalistów. Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2023 r. wyniosła 5 proc, przy czym według Eurostatu stopa bezrobocia w strefie euro w czerwcu wynosiła średnio 6,4 proc. Jesteśmy zatem w gronie krajów z najniższym bezrobociem w Europie – nic dziwnego, że mówi się o rynku pracownika. O pracowników nie jest łatwo, jednak w Hasco-Lek wyznajemy zasadę, że najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie. Konsekwentnie stawiamy na budowanie otwartej kultury organizacyjnej, która sprzyja dobrej współpracy między naszymi działami, a także na mądre zarządzanie, pozwalające na rozwój talentów. Dla nas najważniejsze są zawsze człowiek i jego potencjał – my udostępniamy wieloletnią wiedzę, narzędzia oraz przestrzeń do rozwijania unikalnych umiejętności w naszych strukturach.

Czy firma wchodzi we współpracę z uczelniami, by pozyskać przyszłą kadrę? Prowadzi programy stażowe?

Hasco-Lek SA od wielu lat współpracuje z największymi uczelniami na Dolnym Śląsku, a jedną z nich jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. W wyniku kooperacji z uczelnią został uruchomiony kierunek studiów farmacja przemysłowa, na którym studenci oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej na zajęciach mogą czerpać z praktycznych doświadczeń Hasco-Lek SA we wszelkich obszarach dotyczących produkcji farmaceutyków. Hasco-Lek SA zawsze była otwarta na współpracę z uczelniami wyższymi przez dawanie szansy rozwoju absolwentom tych uczelni.

Wielu naszych pracowników było w firmie od początku jej istnienia, jeszcze w latach 80., i współpracowali z Hasco-Lek aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. To m.in. dzięki nim jesteśmy dziś jednym z liderów rynku farmaceutycznego.

Uniwersytet Medyczny nie jest jedyną uczelnią, z którą współpracujemy. W 2022 r. w ramach Grupy Hasco uruchomiliśmy program stypendialny dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli II rok studiów licencjackich. Po zakończeniu programu oferujemy swoim stypendystom odbycie stażu, a także możliwość zatrudnienia w firmie, która świadczy usługi badawczo-rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii i dla przemysłu kosmetycznego.

Są w firmie osoby, które pracują od początku jej istnienia. Jak zachęcacie do pracy w swoich strukturach?

Naszym priorytetem jest zachowanie stabilności zatrudnienia, która według badań satysfakcji pracowników zrealizowanych na zlecenie Konkursu „Pracodawcy Godnego Zaufania" jest jedną z najważniejszych cech określających wiarygodnego pracodawcę (tak zadeklarowało 68 proc. badanych).

Najlepszym tego dowodem jest to, że aż 97 proc. osób zatrudnionych w Hasco-Lek ma umowy o pracę, a 23 proc. naszej kadry to pracownicy z wieloletnim stażem, w tym powyżej 15 lat, a nawet z ponad 20-letnim stażem pracy w naszej firmie. Warto także podkreślić, że w ponad 60 proc. naszą firmę tworzą kobiety i dotyczy to również kadry zarządzającej, co zdecydowanie wyróżnia nas spośród pracodawców.

Budujemy odpowiedzialną i różnorodną kulturę naszej organizacji, doceniając wiedzę płynącą z doświadczenia naszych pracowników, jednocześnie jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły młodych pokoleń.

Hasco-Lek stawia na jakość wytwarzanych produktów i dobro pacjenta. To wymaga inwestycji . Jakie inwestycje podjęliście w ostatnim czasie?

Inwestycje są nierozłącznie połączone z naszym profilem działalności. Bez tego nie moglibyśmy utrzymać wysokiej jakości naszych produktów: leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Starzejące się społeczeństwo, choroby cywilizacyjne, coraz trudniejszy dostęp do służby zdrowia – to wyzwania wymagające ciągłego inwestowania i rozwoju, żeby sprostać potrzebom pacjentów.

Jedną z głównych potrzeb jest dziś łatwy dostęp do leków. Hasco-Lek od samego początku stawia na jakość wytwarzanych produktów, dostosowując tym samym ich cenę do kieszeni każdego Polaka.

W 2019 r. przewidzieliśmy również zagrożenia związane z rozprzestrzenieniem się COVID-19, zabezpieczając produkcję, w tym zapasy substancji koniecznych do produkcji farmaceutycznej. Wskutek odpowiednich i skutecznych działań zapobiegawczych w okresie pandemii mogliśmy zapewnić nieprzerwany ciąg dostaw naszych produktów. Natychmiastowo zareagowaliśmy na problemy powstałe wskutek niestabilnej sytuacji geopolitycznej i pandemii COVID-19, które uwydatniły konieczność uniezależnienia się od azjatyckich rynków dostaw leków.

Inwestujemy także w produkcję substancji czynnych, które w sytuacjach zawirowań polityczno-gospodarczych nie zawsze mogą do nas dotrzeć. Pozwoli to zwiększyć możliwości produkcyjne w Polsce i, co najważniejsze, uniezależni europejski rynek od krajów azjatyckich, wpisując się tym samym w aktualną Strategię Farmaceutyczną dla Europy i Polski.

Hasco-Lek to jeden z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce i jednocześnie firma rodzinna. Jak wyglądał rozwój firmy na samym początku?

Byliśmy w Polsce pierwszą prywatną i rodzinną firmą, która nie bała się ryzyka i zajęła się produkcją leków. Jesteśmy dumni, że jest to firma z całkowicie polskim kapitałem. Hasco-Lek SA założył niespełna 40 lat temu mój ojciec, farmaceuta dr Stanisław Han, który od samego początku myślał o rozwoju firmy, a wszystkie zarobione środki inwestował w rozbudowę produkcji, wykształconą kadrę i innowacyjne rozwiązania.

W 1999 r. nasza firma jako pierwsza i jedyna w Polsce uruchomiła produkcję kapsułek żelatynowych miękkich najnowocześniejszą metodą wytłaczania matrycowego. Jako pierwsi na świecie zamknęliśmy w kapsułce miękkiej substancję czynną w postaci płynnej – był to lek na alergię. Opracowanie tej technologii pozwoliło nam zamknąć w kapsułce już nie tylko oleje i roztwory olejowe, lecz także zawiesiny i pasty.

Jesteśmy również pierwszą firmą w Polsce, która uzyskała międzynarodowy certyfikat Good Manufacturing Practice mimo tego, że nasz kraj nie był jeszcze częścią UE, co pozwoliło na rozszerzenie ekspansji i sprzedaż naszych produktów w krajach Europy Zachodniej i innych.

W Hasco-Lek SA koncentrujemy się na lekach ratujących życie oraz wpływających na leczenie chorób cywilizacyjnych, m.in. nadciśnienia, cukrzycy, oraz służących zachowaniu zdrowia psychicznego.

Ważną datą w rozwoju Hasco-Lek SA jest pojawienie się w Grupie Hasco CBR NOVASOME Sp. z o.o., które okazało się być ogromnym wsparciem pod kątem wprowadzenia nowej aparatury badawczej, prowadzenia różnego rodzaju badań, pracy nad nowymi rejestrami i wdrożenia nowych leków produkowanych przez Hasco-Lek. Spółka ma obecnie status centrum badawczo-rozwojowego oraz jednostki naukowej.

Równie przełomowym momentem było uruchomienie własnej placówki medycznej – Vratislavia Medica im. Św. Jana Pawła II we Wrocławiu – która jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce. To placówka, która na powierzchni 10 800 mkw. mieści aż 160 łóżek. Oprócz przychodni specjalistycznych prowadzimy tam zabiegi z zakresu chirurgii, ortopedii, mikrochirurgii kręgosłupa czy zabiegi uroginekologiczne, przy których pracują najwybitniejsi specjaliści z kraju. Prowadzimy rehabilitacje ogólnoustrojową a także neurologiczną, pomagając pacjentom po przebytym udarze, który jest najczęstszym schorzeniem. Możemy pochwalić się tym, że 95 proc. naszych pacjentów neurologicznych korzystających z usług szpitala i wyspecjalizowanej kadry jest w stanie powrócić do samodzielnego życia.

Jakie są plany rozwoju firmy – szczególnie że stery przejęli przedstawiciele kolejnego pokolenia rodziny Hanów?

Od samego początku istnienia firmy myślimy o jej rozwoju, by nasze linie produkcyjne dostarczały jeszcze większą liczbę produktów na rynek, dlatego obecnie inwestujemy m.in. w zakup nowych linii produkcyjnych.

Hasco-Lek SA tworzą farmaceuci, chemicy, biotechnolodzy i nie tylko. W swojej działalności kierują się oni odpowiedzialnością i troską o zdrowie pacjentów. Będziemy nadal to robić i umacniać pozycję na rodzimym rynku farmaceutycznym oraz w innych krajach w Europie, Azji i Ameryce. Nie mam wątpliwości, że wartości, którymi się kierowaliśmy przy tworzeniu firmy, będą towarzyszyły kolejnym naszym pokoleniom.

Hasco-Lek SA jest partnerem strategicznym i członkiem kapituły XIII edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Spółka jest także laureatem X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „wolontariat”.

Materiał powstał we współpracy z Hasco-Lek S.A.