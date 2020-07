Rzecz dzieje się w 2010 r. Kobieta po trzydziestce, by związać koniec z końcem, zatrudnia się do pracy sezonowej. Robota jest ciężka oraz frustrująca. Parę lat później pisze rodzaj listu do siebie, w którym wspomina doświadczenie. Kobieta jest pisarką i mieszka w Niemczech Wschodnich. Opisywaną firmą jest Amazon, którego założyciel Jeff Bezos stał się najbogatszym człowiekiem świata (jego majątek szacuje się na 166 mld dol.).

Gdy w 2014 r. Geissler wydała książkę, Amazon zaczął właśnie powoli wchodzić do Polski. Jego pierwsze centra dystrybucyjne powstały w specjalnych strefach ekonomicznych pod Wrocławiem i Poznaniem. Dziś jest ich więcej, bo doszły wielkie hale pod Łodzią, Szczecinem oraz na Śląsku. Szacuje się, że dla giganta pracuje w Polsce od 16 tys. do 30 tys. osób. Nie ulega wątpliwości, że ta rozbudowa miała cel – było nim osłabienie pozycji pracowników niemieckiego oddziału Amazona. Logistyka to inna branża niż przemysł. Wysyłkowy gigant nie może sobie pozwolić na pełną relokację do miejsc, gdzie siła robocza jest nieporównywanie tańsza. W końcu większość kupujących jest tu – w Europie Zachodniej – a zamawiane towary trzeba im szybko dostarczyć. Stąd wybór padł na nasz kraj – jest tańszy, położony w centrum Europy i połączony coraz lepszą siecią dróg z niemieckim rynkiem matką. Cały artykuł przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP

Heike Geissler, „Praca sezonowa. Miesiąc w Amazonie", przeł. Elżbieta Kalinowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020

Rafał Woś