Bankowcy, inżynierowie, analitycy danych i pracownicy działów sprzedaży z Wall Street, londyńskiego City i Doliny Krzemowej dołączyli do eksodusu, który przyspieszył podczas pandemii - wynika z danych zebranych przez Revelio Labs, firmę zajmującą się badaniem rynku pracy.

Reklama

Odejścia z tradycyjnych banków, takich jak Goldman Sachs Group Inc. i HSBC Holdings Plc. do fintechów, w tym Coinbase Global Inc. i Revolut Ltd., wzrosły o 75 proc. od początku pandemii, informuje Revelio. W marcu pracę zmieniło 72 pracowników. To najwyższy miesięczny poziom w tym roku i najwyższy wynik od rekordów z 2011 roku. Znaczna liczba pracowników przenosi się również z firm technologicznych, takich jak Amazon.com Inc. i Microsoft Corp.

Reklama

Wzrost liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników przechodzących na stanowiska w nowych sektorach pojawia się, gdy napięte rynki pracy pozwalają wielu specjalistom z branży technologicznej na zmianę pracy w poszukiwaniu wyższych wynagrodzeń i bardziej elastycznych procedur.

Od stycznia 2020 r. do kwietnia 2022 r. 37 pracowników przeniosło się z Goldman Sachs do Coinbase, czyli największej amerykańskiej giełdy kryptowalut. Kolejnych 21 pracowników Goldmana dołączyło do start-upu korporacyjnych kart kredytowych Brex Inc., a 18 przeszło do SoFi Techologies Inc., firmy fintech kierowanej przez byłego dyrektora Twitter Inc. Anthony'ego Noto.

Oczywiście liczba pracowników odchodzących do fintechów i startupów jest niewielka w porównaniu z ogólną liczbą zatrudnionych w największych firmach świadczących usługi finansowe lub gigantach technologicznych z Doliny Krzemowej. Goldman zatrudnia 45 100 osób na całym świecie.

Gdzie indziej około 28 pracowników przeszło z Morgan Stanley do Coinbase i 12 do Wise Plc, który ma prawie 400 dostępnych miejsc pracy, według rzecznika firmy. Około 38 pracowników HSBC przeszło do Revolut, a 21 do Monzo Bank Ltd. Challenger bank Monzo zatrudnił również 32 byłych pracowników z Lloyds Banking Group Plc i 27 z Barclays Plc.

„Toczy się wojna o talenty”, powiedział Christian Faes, współzałożyciel LendInvest i przewodniczący grupy branżowej Fintech Founders, powołując się na wysoki poziom regulacji w tradycyjnej bankowości, a także „starsze procesy, starszych ludzi i technologię”.

„Dosłownie zatrudniamy ludzi z Facebooka i Amazona, naprawdę zaawansowanych inżynierów, którzy w naturalny sposób nie skłaniają się ku bankom z systemami kodowania z lat 80.” – powiedział Faes.

Tylko giełda Coinbase przejęła 197 pracowników Amazona, 97 z Alphabet Inc (firmy macierzystej Google), 73 z Microsoftu i 72 z Meta Platforms Inc., wynika z danych Revelio.

Pomimo sporych transferów do fintechu już widać oznaki, że trend słabnie. Inflacja psuje globalne perspektywy gospodarcze, a duża wyprzedaż technologii postawiła pod znakiem zapytania przyszłe rundy finansowania. W tym kontekście wydaje się, że tempo przechodzenia pracowników z bankowości do fintechów już zwolniło.

W takim środowisku niektórzy pracownicy wybiorą stabilność zamiast zmiany. Firmy kryptograficzne wyglądają szczególnie ryzykownie. Wartość rynkowa Coinbase spadła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o ponad 60 proc. w stosunku do ceny IPO z kwietnia 2021 r.

To prowadzi do tego, że niektórzy stawiają na kluczowe korzyści płynące z dojrzałego, poddanego testom skrajnych warunków sektora finansowego. „Podstawową kwestią jest, że mamy klientów, a oni nie” – powiedział w wywiadzie Zach Anderson, dyrektor ds. danych i analityki w NatWest Group Plc.