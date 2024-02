Shinichiro Kamiyama, który dorabiał sobie do emerytury jako roznosiciel ulotek, usłyszał zarzuty naruszenia ustawy o gospodarce odpadami i utrzymaniu czystości.

74-latek miał od lutego 2021 r. do października 2023 r. pozbywać się ulotek z ogłoszeniami o nieruchomościach, wrzucając je do morza z nabrzeża w należącej do miasta Kitakiusiu dzielnicy Kokurakita.

Biuro straży przybrzeżnej dostało pierwsze donosy w kwietniu 2023 r., a przeszukanie dna morskiego ujawniło, że znajduje się tam 177 wiązek ulotek, po 1000 arkuszy w każdej. Późniejsze dochodzenia doprowadziło śledczych do Kamiyamy.

Władze nie poinformowały, czy mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów.