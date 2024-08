Polski rynek pracy w lipcu

Reklama

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu nieznacznie wzrósł i wyniósł 259,8 pkt., podczas gdy w czerwcu miał wartość 258,7 pkt.

„W lipcu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia notujemy w połowie województw. Ogólnie w województwach o wysokiej stopie bezrobocia wakatów ukazało się nieco więcej niż przed miesiącem, podczas gdy w większości województw o niskiej stopie bezrobocia ogłoszeń zatrudnienia nieznacznie ubyło” – wskazano w raporcie.

Reklama

Rynek pracy w poszczególnych województwach

Autorzy opracowania podali, że relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń o pracy w skali miesiąca przybyło w woj. kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim. Największe spadki wystąpiły w woj. wielkopolskim, lubelskim oraz podlaskim.

„Spośród szerokich grup zawodowych w lipcu relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń zatrudnienia przybyło w usługach. Z wyjątkiem lutego, w którym liczba wakatów w niewielkim stopniu zmalała, liczba ogłoszeń o pracy w usługach sukcesywnie zwiększa się od początku roku. Co więcej, w ostatnich miesiącach tempo wzrostu liczby wakatów było stosunkowo duże. Na skutek trwającego ożywienia liczba wakatów w usługach wróciła do poziomu sprzed ubiegłorocznych spadków, ale utrzymuje się nieco poniżej wartości ze szczytu w 2022 r.” – zauważono.

Rosnąca liczba ofert pracy dla pracowników fizycznych

Zgodnie z publikacją więcej niż przed miesiącem, choć nieznacznie, ofert pracy przybyło dla pracowników wykonujących prace fizyczne oraz dla absolwentów nauk społecznych lub prawnych. W pracach fizycznych liczba ogłoszeń zatrudnienia ustawicznie wzrasta od sześciu miesięcy.

W raporcie zaznaczono, że w samym lipcu wzrost liczby wakatów był najmniejszy od lutego br., choć mimo wszystko liczba ogłoszeń zatrudnienia dla tego typu pracowników po raz kolejny osiągnęła nowe historyczne maksimum.

"W grupie zawodów z zakresu nauk społecznych od stycznia notujemy wyhamowanie tendencji spadkowej, a liczba ogłaszanych ofert pracy oscyluje wokół zbliżonego poziomu. Spadek liczby ofert pracy w skali miesiąca wystąpił w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych. Liczba wakatów dla tego typu pracowników maleje od czterech miesięcy, choć skala redukcji nie jest duża” – wyjaśniono.

Autorzy raportu podali również, że w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w lipcu wzrost liczby ogłoszeń o pracy notowany był w połowie obserwowanych kategorii. Relatywnie najwięcej ofert pracy w skali miesiąca przybyło dla pracowników branży nieruchomości, działów związanych z zaopatrzeniem w organizacji oraz finansach.

Branża nieruchomości

„W nieruchomościach od początku roku notujemy wyraźne odbicie. Wakatów dla tego typu pracowników obecnie jest więcej niż przed rokiem, choć skutki ubiegłorocznego koniunkturalnego spadku są nadal widoczne. Stosunkowo dobra sytuacja utrzymuje się dla zawodów związanych z obsługą klienta, dla której liczba wakatów wzrasta od początku roku. W pozytywnym świetle wyróżniamy również kategorię zawodów związanych z pracą biurową, dla której obserwujemy nieśmiały wzrost oraz pracą w call center, gdzie po ostrych spadkach w drugim kwartale br. wystąpiło niewielkie odbicie” – dodano w raporcie.

W publikacji poinformowano, że w finansach oraz w kategorii ofert związanych z zakupami mimo wzrostu w ostatnim miesiącu widać spadkową tendencję. Największa redukcja ogłoszeń w relacji do ubiegłego miesiąca wystąpiła natomiast dla grafików, w branży bankowej oraz w marketingu.

„Dla grafików obserwujemy spadek strukturalny od lat. Spadki spowodowane osłabieniem koniunktury krajowej gospodarki notujemy w bankowości oraz marketingu. W obydwu kategoriach ofert pracy jest wyraźnie mniej niż przed rokiem” – zaznaczyli autorzy raportu.

Ocenili, że wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w lipcu jest więcej kategorii ofert, w których odnotowano wzrost w skali miesiąca, niż takich, w których wystąpił spadek. Relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń zatrudnienia przybyło dla przedstawicieli handlu internetowego, badań i rozwoju (R&D) oraz branży budowlanej.

Poprawa w handlu internetowym

„W handlu internetowym (...) notujemy wyraźne wyhamowanie tendencji spadkowej. Zbliżoną sytuację obserwujemy również dla ofert pracy z zakresu R&D. Po bardzo głębokich spadkach wakatów napływa od dwóch miesięcy. Dużo lepiej jest w branży budowlanej. Tutaj notujemy dalszy wzrost liczby wakatów, który występuje już od ponad roku. Wakatów w budowlance obecnie jest więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku” – stwierdzono w raporcie.

Zauważono, że największy spadek nowych ofert pracy widoczny był w przypadku administratorów systemów teleinformatycznych, pracowników działów związanych z ochroną i bezpieczeństwem pracy (BHP) oraz dla inżynierów.

„Dla zawodów związanych z administracją IT notujemy dalsze pogłębienie spadków koniunkturalnych. Wakatów ubywa od czterech miesięcy i to w stosunkowo szybkim tempie. Utrwalenie spadków koniunkturalnych notujemy również w ofertach pracy dla inżynierów. Wakatów w tej kategorii ofert pracy ubywa od czterech miesięcy. W przeciwieństwie do zawodów związanych z administracją, w programowaniu widzimy wyhamowanie spadków. Po bardzo mocnym zanurkowaniu liczba wakatów skierowanych do programistów oscyluje wokół zbliżonego poziomu od początku roku” – poinformowano w raporcie. (PAP)