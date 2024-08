Najbardziej przepracowani? Milenialsi. Najbardziej niechętni automatyzacji pracy? Też milenialsi. Efekt technopesymizmu już w Polsce.

Pracownicy z pokolenia milenialsów (od 28 do 44 lat) najbardziej sceptycznie podchodzą do możliwości ułatwiania sobie pracy poprzez automatyzację. Jednocześnie to wśród nich jest najwyższy odsetek pracowników narzekających na przepracowanie. Eksperci tłumaczą to efektem technopesymzmu.