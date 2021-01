To, że Polska należy do grupy krajów, które miały w ubiegłym roku największe deficyty finansów publicznych w UE, tym razem nie musi być powodem do wstydu

dziura w finansach była mniejsza niż 10 proc. budżet (12 proc. PKB), ale wyróżnia się konserwatyzmem na tle prognoz Komisji Europejskiej (8,8 proc. PKB) czy oczekiwań ekonomistów. Ci ostatni zakładają, że ujemny bilans może się mieścić gdzieś w przedziale między 8,5 proc. (to prognoza ekspertów z banku Pekao SA) a 9,5 proc. PKB (szacunki Banku Millennium), ale wskazują, że obecnie jest więcej argumentów wskazujących, iż wynik może być lepszy od oczekiwań. MF na razie jednak zwleka z nową prognozą, bo nie ma jeszcze pełnych danych za IV kw. 2020 r. Ministerstwo Finansów na razie podtrzymuje swoje wstępne wyliczenia, że ubiegłorocznabyła mniejsza niż 10 proc. PKB . To i tak lepszy wynik, niż resort zakładał, pisząc(12 proc. PKB), ale wyróżnia się konserwatyzmem na tle prognoz Komisji Europejskiej (8,8 proc. PKB) czy oczekiwań ekonomistów. Ci ostatni zakładają, że ujemny bilans może się mieścić gdzieś w przedziale między 8,5 proc. (to prognoza ekspertów z banku Pekao SA) a 9,5 proc. PKB (szacunki Banku Millennium), ale wskazują, że obecnie jest więcej argumentów wskazujących, iż wynik może być lepszy od oczekiwań. MF na razie jednak zwleka z nową prognozą, bo nie ma jeszcze pełnych danych za IV kw. 2020 r. wydatki były duże pod koniec roku, środki, jakie planowano przekazać jednostkom budżetowym, zostały przekazane, natomiast nie wiemy, jak to się mogło przełożyć na wielkość deficytu całego sektora. Poza tym nie ma też pełnych danych o dochodach, a wiemy, że obecny nie ma tak destrukcyjnego wpływu na gospodarkę jak poprzedni – mówi Łukasz Czernicki, główny ekonomista MF. – Dlatego bezpieczniej jest mówić o tym, że wynik ukształtował się poniżej 10 proc. PKB . Można powiedzieć, żepod koniec roku, środki, jakie planowano przekazać jednostkom budżetowym, zostały przekazane, natomiast nie wiemy, jak to się mogło przełożyć na wielkość deficytu całego sektora. Poza tym nie ma też pełnych danych o dochodach, a wiemy, że obecny nie ma tak destrukcyjnego wpływu na gospodarkę jak poprzedni – mówi Łukasz Czernicki, główny ekonomista MF.

Bilans finansów publicznych Polski i sąsiadów z UE

Marek Chądzyński