Pracodawca wypłacił (za każdy miesiąc) 6000 zł. Sąd: Dopłacasz 2000 zł (do każdego miesiąca). I składki ZUS. I urlop. I nagrody oraz premie

Wszystko to w konsekwencji obecnej ewolucji prawa unijnego. Ewolucja ta idzie w kierunku nakazu przyznania priorytetu umowom o pracę. Duża część umów cywilnoprawnych okażą się tak naprawdę umowami o pracę. To oznacza przyznanie ukrytemu pracownikowi urlopu, weryfikację wysokości składek na ZUS, wypłatę zaległych premii i nagród. Sąd będzie mógł to przeliczyć za trzy lata wstecz (chyba, że nowe przepisy będą zawierały odmienne przepisy przejściowe).