Pokojowa Nagroda Nobla dla Marii Coriny Machado

Machado została uhonorowana ze „niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”.

Noblistka: Jestem w szoku

- Jestem w szoku – powiedziała w piątek laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado po ogłoszeniu decyzji Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Zaznaczyła, że jest to nagroda „dla całego ruchu”.

Nagranie z wypowiedzią Machado zamieściło biuro prasowe Norweskiego Komitetu Noblowskiego.