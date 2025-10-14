Wnioski o wotum nieufności

Pierwszy wniosek złożyła skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI) i będzie on rozpatrywany jako pierwszy; parlament zadecyduje o terminie we wtorek. Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), które złożyło własny wniosek, zapowiedziało już, że poprze także wniosek lewicy.

Na razie, jeśli wniosek poprą LFI i RN wraz z sojusznikami z partii Unia Prawicy na rzecz Republiki (UDR) to zbierze on 210 głosów, a do przyjęcia wotum nieufności potrzebnych jest 289. Jednak jeśli przeciwko rządowi zwrócą się też deputowani Ekologów i Partii Komunistycznej, którzy wyrażali takie zamiary, to liczba głosów za wotum nieufności sięgnie 265. Tak więc, głosy nawet części deputowanych socjalistów, którzy w parlamencie mają 69 posłów, przesądzą o losie rządu.

Rola Partii Socjalistycznej (PS)

Politycy PS powtarzali ostatnio, że ich żądaniem jest zawieszenie reformy emerytalnej z 2023 roku. We wtorek rano deputowany Arthur Delaporte powtórzył to żądanie i zastrzegł, że „to nie będzie wszystko”, a decyzja socjalistów zależeć będzie od „wszystkiego, co (premier) powie na temat sprawiedliwości fiskalnej”. Chodziłoby o opodatkowanie najwyższych dochodów i działania zwiększające siłę nabywczą obywateli.

Lecornu wygłosi deklarację polityki ogólnej o godz. 15 we wtorek. Nie pojawiły się na razie żadne doniesienia o tym, co powie na temat reformy emerytalnej. Socjalistów nie będzie zadowalać samo odroczenie do 2027 roku podniesienia wieku emerytalnego, żądają też oni zmniejszenia liczby koniecznych do pełnej emerytury okresów składkowych. Zbyt wielkie ustępstwa w sprawie reformy zwrócą jednak przeciwko Lecornu prawicę i organizacje pracodawców.

Projekt budżetu na 2026 rok

Projekt budżetu na 2026 rok, który prezentowany jest we wtorek przed południem na posiedzeniu rady ministrów, przedłuża wprowadzony w bieżącym roku podatek wyrównawczy od wysokich dochodów. Jego celem jest zapewnienie minimalnego opodatkowania na poziomie 20 proc. dla dochodów przekraczających 250 tys. euro dla jednego podatnika bądź 500 tys. euro dla par.

Według stacji BFMTV wnioski o wotum nieufności złożone przez skrajną lewicę i skrajną prawicę zostaną poddane pod głosowanie w czwartek rano. Socjaliści nie zdecydowali jeszcze, czy w razie sprzeciwu wobec rządu dołączą się do wniosku LFI, czy będą chcieli złożyć własny, a wtedy głosowanie odbyłoby się w czwartek lub piątek.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)